Acusan a un enfermero del Hospital Ragone de abusar de una paciente

Durante el sábado se realizó una denuncia por violación a una paciente del hospital Ragone, donde un enfermero habría abusado de la mujer.

Azucena es quien realizó la denuncia en donde relata a Con Criterio Salta que su hija fue violada durante la mañana del sábado en el Hospital Miguel Ragone.

La señora, comentó que se encontraba trabajando cuando una compañera le informó de un ataque de crisis de nervios que tenía su hija, por lo cual se acercó a ver lo que le sucedía: “me contestó que fue violada por uno de los enfermeros del lugar”.

En horas de la tarde, se realizó la denuncia dando lugar al trabajo del CIF y la policía, quienes estuvieron realizando un operativo en el lugar.

Azucena, pidió al juez que le permita llevar a su hija a su hogar para contenerla ante lo sucedido: “desde el hospital no me dejan porque ella está judicializada y hasta que tenga una orden, no puede salir del lugar. Por eso, voy a pasar la noche aquí y luego me iré a trabajar” dijo angustiada.

También declaró que el sujeto acusado habría sedado a su hija para cometer el aberrante hecho: “ella se despertó con el enfermero al lado de ella, la manoseó y luego la penetró”.