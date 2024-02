Outes, sobre la ley ómnibus: "Los gobernadores nunca dijeron que iban a decirle sí a todo"

Luego de la marcha atrás dictada por el Gobierno de la Nación, mediante el cual el proyecto de la llamada “Ley Ómnibus” vuelve a comisión dentro del Congreso, el diputado nacional Pablo Outes respaldó al gobernador Gustavo Sáenz, luego que desde presidencia apuntaran contra él y otros mandatarios por el revés que tuvo el proyecto.

En diálogo con CNN Salta -94.7 MHZ- Outes dijo que se sentía desconcertado ante los hechos ocurridos en las últimas horas, además expresó su preocupación por los comunicados y expresiones del gobierno libertario. “Nosotros nunca dijimos que íbamos a votar, dimos un acuerdo parcial en algunas cuestiones que, entendimos, eran convenientes para la provincia”, recalcó.

También dijo que, como legisladores, representan a gobierno provinciales y por tanto “no extorsionamos ni nada, tenemos visiones políticas, hablamos de sacar al país adelante con una mesa de concertación, los gobernadores de los que hablan son los que silenciosamente defendieron (poniendo) la cara, se sentaron y pusieron sus legisladores”, aseguró.

En este punto respaldó al mandatario salteño, luego que lo criticaran a él y algunos de sus pares acusándolos del revés del proyecto. “Estos cinco gobernadores no son libertarios, son de frentes provinciales que le dijeron (a Milei) que cuente con nosotros, pero con un aporte de ideas y en la defensa de los territorios provinciales; a Sáenz lo votó la gente, no puede dejar de ejercer sus responsabilidades, no estoy de acuerdo en que lo desacredite, al contrario, debe cuidar a quienes lo apoyan, no atacarlos”, le reclamó.

“Votar todo no es el camino, los gobernadores nunca dijeron que iban a decirle sí a todo, los gobernadores le dijeron que querían una Argentina mejor”.

Por último Outes reiteró la necesidad de llamar a una mesa de acuerdo político, a contramano de lo ocurrido estas semanas de debate. “El apriete se está llevando adelante, a la democracia se la está condicionando y a los gobernadores también, me parece sumamente complejo y preocupante”, concluyó.