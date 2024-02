Economía desfasada: ¿Pagar el alquiler o comprar unas zapatillas?

Mientras políticos y legisladores siguen debatiendo medidas, la economía no encuentra el rumbo y la escalada de precios no mengua, al punto de que no existe coherencia ni referencia. Hoy los alquileres, que forman parte de un bien esencial, manifiestan precios exorbitantes, pero se encuentran casi al mismo nivel que comprar unas zapatillas, ropa e incluso han superado el costo de un celular.

InformateSalta realizó un relevamiento de precios de alquileres y un monoambiente requiere de una inversión de al menos 180.000 pesos, mientras que un departamento de un dormitorio, que además entre sus condiciones no permite niños ni mascotas, cuesta alrededor de 250.000 pesos. En cuanto a casas, las más económicas rondan los 350.000, aunque la mayoría están dolarizadas y piden como mínimo 350 dólares.

Hoy un salteño se encuentra preso de altos precios, condiciones casi imposibles de cumplir a la hora de firmar un contrato, pero esta situación llegó también al consumo, ya que hoy unas zapatillas superan los 100.000 y algunos modelos más exclusivos superan los 200.000 pesos.

Por ejemplo unas Adidas Forum 84 Hi, cuestan 230.000 pesos casi lo mismo que el alquiler de un departamento de un dormitorio. Unos botines de fútbol tiene un valor de 150.000, semejante al costo del alquiler de un monoambiente.

Otras grandes marcas de ropa exhiben productos por valores similares, pantalones a 240.000 pesos, sandalias a 280.000 pesos.

Otro producto que se asemeja al precio de un alquiler es la compra de un celular, los de media gana superan los 300.000 pesos y los gama alta requieren la inversión de más de dos millones de pesos.