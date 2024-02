Un hombre interrumpió en un motel de Tartagal a su ex que festejaba el carnaval con otro

En Tartagal, un policía ingresó violentamente a una de las habitaciones de un motel para increpar a su ex pareja, quien se encontraba con otra persona a quien había conocido precisamente en La Chaya, donde el martes en horas de la tarde se celebraba una jornada más de carnaval.

Según publicó El Tribuno, los jóvenes entablaron una relación amorosa y decidieron que el encuentro culminara en el motel El Castillo, ubicado en el acceso sur de Tartagal, para así de paso iniciar el 14 de febrero bien enamorados.

Lo que los amantes menos se imaginaban es que un policía en actividad, ex pareja de la chica, se iba a presentar alrededor de las 7 de la mañana de hoy en el lugar, iba a ingresar por la fuerza y que con arma en mano iba a manejarse un terrible escándalo y escena de celos. Al ingresar a la habitación y fuera de sí, los encañonó a ambos con el arma reglamentaria mientras le reprochaba a la joven haberlo engañado nada más y nada menos que el día de los enamorados. El sujeto los golpeó a ambos, pero se ensañó con la chica.

Furioso como estaba, también golpeó al amante y causó todo tipo de destrozos dentro de la habitación hasta que los encargados del motel llamaron a la policía que se hizo presente en el lugar y lograron calmarlo al efectivo quien quedó detenido.

La nueva pareja de la chica y ella misma fueron trasladados hacia el hospital Juan Domingo Perón mientras fueron invitados a formalizar la denuncia contra el irascible policía quien no soportó ver a su amada en brazos de otro amor. La chica, según testigos del episodio del que también participó una abogada del fuero local, varios efectivos y hasta personal que relevó los daños materiales, no dejaba de llorar y de repetir que no se trataba de una infidelidad, sino que ella misma había terminado la relación con el policía quien al parecer no soportó que la chica lo dejara.

El efectivo quedó detenido en la Comisaría 45 de Tartagal mientras que el periodista Ismael Chamat relató que "el muchacho que estaba con la chica me llamaba casi desesperadamente porque tenía miedo que el policía cometa una locura pero cuando llegué los otros efectivos se lo llevaron para que haga la denuncia y no pudo contar el momento de terror que el policía los hizo vivir".