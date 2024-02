Delicada situación en la salud pública: “Estamos abarrotados de pacientes”

La salud pública atraviesa momentos apremiantes que van desde el corte de subsidios, presupuestos desactualizados y pacientes que cada vez eligen más la atención gratuita por no contar con los medios para pagar una obra social.

El Dr. Marcelo Nallar, gerente del Hospital Oñativia, comentó sobre la agravante situación que atraviesan los nosocomios, lo cual se acrecentó con la afectación de aportes nacionales como drogas oncológicas, prácticas como diálisis y que actualmente no lo hacen.

La acción o inacción de obras sociales también repercute en los hospitales públicos que se ven abarrotados y dificulta la capacidad de atención a todos los pacientes que consultan, indicaba el profesional al 10 TV.

Consultado por la cantidad de personas que buscan la atención pública, informó que el 50% son personas carenciadas que no poseen obra social, mientras que entre un 10 y 11% son afiliados al PAMI: “cuando el PAMI no funciona nos damos cuenta inmediatamente porque los hospitales se llenan, es lo que pasa ahora, PAMI no da respuesta a los pacientes”.

El gerente, agregó que, si bien cuentan con la estructura y los requisitos, se dificulta prestar una atención de calidad, ya que se suma a la alta y prexistente demanda que tenía el nosocomio: “nos coloca en una situación crítica”.

Si bien dijo que el sistema de salud se encuentra unido, sobre todo después de la pandemia, es necesario sumar a la mesa de diálogo a las obras sociales, quienes deben hacerse cargo de sus afiliados, lo cual será necesario para palear la situación que se aproxima: “estamos visualizando un panorama mucho peor de lo que estamos viviendo actualmente” sentenció.

Atención a extranjeros en la provincia

Sobre la polémica de la atención de extranjeros en hospitales públicos de la provincia, explicó que hay dos tipos de servicio, por un lado, la emergencia y urgencia que por razón humanitaria se debe atender al paciente, ante lo cual los gastos estarían a cargo, por ejemplo, del consulado.

“Una cama de terapia intensiva puede llegar a salir 1000 dólares por día”.

Por otra lado, se encuentran las patologías programables, con operaciones, por las cuales se debe cobrar lo establecido en la ley de autogestión de los hospitales: “el problema es el nomenclador con el que nos regimos” decía el Dr. Nallar, ya que el mismo se encuentra desactualizado, por lo que el ministro de Salud provincial inició gestiones en Nación para actualizarlo y subir costos.