"Ladrones:" Salteños se quejaron del precio del viaje a Cafayate y el monopolio de Flecha Bus

Momentos atrás informábamos de la ultrajante picardía que tuvo la empresa Flecha Bus al aumentar el precio del boleto rumbo a Cafayate de $4550 a $14.000, lo cual despertó la ira de los salteños y viajantes que vieron truncado su destino.

“Sinvergüenzas”, fue la palabra vedette de los comentarios, “ladrones”, “encima que suben los precios los colectivos son un desastre”, “viveza criolla”, fueron otras réplicas de salteños indignados que llamaron a denunciar en Defensa del Consumidor.

Por otra parte, algunos pidieron no comprar los pasajes para no darles el “gusto” y buscar otras alternativas para viajar a la localidad de los Valles u optar por no ir.

“Monopolio” fue una de las palabras que utilizaron para definir a la empresa que presta el servicio de viajes, la cual es la única que ofrece el servicio hacia la zona.

Claro está, que en redes sociales al enterarse de esta fechoría, comenzaron a ofrecer traslados en remis, remis truchos o tour, donde compartieron nombres y contactos telefónicos de los interesados en viajar.

¿Por la Serenata o por pura viveza? ¿Cuál será el motivo que la empresa tuvo para triplicar el precio dejando los bolsillos más crocantes que secos? Una síntesis de las interrogantes de los salteños ante esta situación.