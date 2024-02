Las 10 definiciones más importantes de Javier Milei en la conferencia conservadora en Washington

Javier Milei participó este sábado de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), en Washington, Estados Unidos. El Presidente profundizó en conceptos de teoría económica para debatir con los neoclásicos y, más allá de la defensa del DNU y la Ley Ómnibus, evitó meterse a la distancia en la política interna argentina. Entre sus definiciones, hubo críticas al Estado y a la justicia social, una comparación con Venezuela y un mensaje final la libertad y los leones: "Estamos despertando a todo el mundo".

Milei arrancó con su retórica habitual: el saludo del león, una alusión al meme de Guillermo Francella y su exclamación de "Viva la Libertad, Carajo". Luego se sumergió en conceptos para rebatir a la teoría neoclásica, en el tramo mayoritario de su intervención. "Fueeera la teoría neoclásica", concluyó ante los aplausos y la ovación de la audiencia del encuentro de líderes mundiales del conservadurismo.

Sí habló de Argentina para salir al cruce de la intervención del Estado y la justicia social. Repasó la oposición de "la casta" al mega DNU y la Ley Ómnibus, luego de lo cual mostró al público: "Tomarán conciencia de la gran pelea que estamos dando".

A continuación, las 10 definiciones y frases más fuertes del discurso de Milei en la CPAC.

León, voz engolada y VLLC: la presentación de Milei en Washington

Tras ingresar al escenario y posicionarse detrás del estrado, el Presidente respondió a la ovación del público. "Hola a todos...", arrancó con voz engolada. Rápido, siguió con la letra de "Panic Show", la canción de La Renga que lo caracteriza: "...Yo soy el león".

Después parafraseó el famoso meme de Guillermo Francella en la película Extermineitors: "Lindo día para hacer temblar a la izquierda". No se olvidó de su grito: "Viva la libertad, carajo". Y cerró con otro motivo que utiliza en redes: "Parece que se agrandó un poco el barrio".

"Abracemos a los empresarios"

El primer tramo, el más extenso de su discurso, estuvo dedicado a rebatir las ideas de la teoría neoclásica. Apuntó al concepto de "fallos del mercado". Allí hizo una pausa en su deriva teórica para defender la figura del empresario.

"Es importante señalar que en la lógica del mercado un empresario exitoso es un benefactor social. Porque en el capitalismo de libre empresa solo es posible ser exitoso ofreciendo bienes de mejorar calidad o mejor precio. Y si ese empresario no lo está haciendo bien, podrá aparecer otro que ofrecerá mejor precio o calidad. Y eso llevará a la quiebra a los ineficientes", inició esa parte.

"Por ende, los empresarios son benefactores sociales. Brindan bienes de mejorar calidad a mejor precio mientas van creando trabajos y progreso", continuó.Y finalizó al respecto: "Abracemos a los empresarios, que son la base de la prosperidad".

Primera mención a la Argentina: Milei defendió el DNU y la Ley Ómnibus

Minutos después hizo un parate e introdujo al auditorio en la interna política de la Argentina. Fue un dibujo a trazo grueso, sin mención al conflicto con Chubut y los gobernadores, apenas con una defensa del DNU y la Ley Ómnibus que naufragó en el Congreso.

"Cuando uno mira la cantidad de regulaciones, uno va a entender por qué Argentina pasó de ser uno de los países más ricos del mundo a estar 140 en el ranking", presentó el problema el Presidente.

"En nuestros equipos de gobierno hemos descubierto por el momento 38 mil regulaciones que traban en el funcionamiento de la economía. Nuestras dos primeras dos medidas estructurales, el DNU y la Ley de Bases, proponen darles más libertad a los argentinos, ir hacia estructuras de mercado más competitivas y sobre todo eliminar la corrupción de la política", dijo el libertario. Despertó algunos aplausos.

Milei y un párrafo aparte para la "casta"

Enganchó el hilo del discurso con una nueva crítica a la "casta". "Nos encontramos con grandes resistencias por parte de este sistema decadente que empobrece a los argentinos de bien en favor de la casta corrupta", dijo sobre el fracaso de la Ley Ómnibus.

"La casta corrupta se compone de políticos ladrones, que ponen sus privilegios por encima del bienestar de los argentinos; por empresarios prebendarios que hacen negocios con los políticos corruptos; por medios de comunicación corruptos que están muy enojados porque les eliminamos la pauta oficial; también por los sindicalistas que se ocupan de sus negocios en contra del la gente; y además por aquellos profesionales que son funcionales con la religión del Estado", enumeró.

La versión criolla del slogan de Trump: "Hacer Argentina grande nuevamente"

Tras presentar ese panorama, Milei lanzó: "Tomarán conciencia de la gran pelea que estamos dando". Otra vez aplausos. Pegadito, se hizo eco del famoso slogan de Donald Trump. "No nos vamos a rendir en hacer Argentina grande nuevamente", dijo el libertario.

Antes, en su aparición en el escenario, el magnate había elogiado a Milei. "Él es MAGA: 'Make Argentina Great Again'", sonrió el expresidente de Estados Unidos, que calificó de "tipo estupendo" al libertario.

La cruzada de Milei contra la justicia social: "Es una aberración"

Otra vez, el mandatario se metió con la justicia social, otro slogan encarnado en la política argentina, en este caso por el peronismo. "El socialismo plantea un enfrentamiento entre el capitalismo como individualismo contra el altruismo socialista, altruista con el dinero ajeno", sonrió, sacándole chispas a las manos del público. "Esta aberración se lleva a cabo en nombre de la justicia social", agregó.

"Es injusta", explicó a su modo, "porque implica un trato desigual frente a la ley. Y la redistribución implica robarle a uno para darle a otro, así que además de ser violenta es injusta", profundizó Milei.

El nacimiento del populismo y la comparación con Venezuela

"Cuando ingresan las ideas socialistas e ingresa la ida de la democracia ilimitada, aparece el populismo", dijo Milei para meterse con otro de sus temas favoritos. "Un ejemplo", propuso. "Supogamos que se juntan cuatro lobos y una gallina. Ahora vamos a votar por qué se come hoy a la noche", planteó. Hizo silencio. Volvió a sonreír y miró al público: "Se acaban de comer la gallina".

Explicó que la distribución del ingreso hace que haya un 80% de la población por debajo del promedio de ingresos. "Ahí aparece el político populista que dice que hay que sacarle a los ricos para darles a los pobres. No sólo Venezuela sino también Argentina y todo el populismo latinoamericano", evaluó el libertario.

Entonces, hizo énfasis en la presión fiscal sobre el sector productor de alimentos en la Argentina. Dijo que el país puede producirlos para "400 millones de seres humanos". Y siguió con su interpretación de la indigencia: "La presión fiscal sobre el sector de producción de alimentos es 70%. El Estado se queda con alimentos de 280 millones de personas. Pese a eso, a 5 millones de argentinos no les alcanza para comer por culpa del maldito Estado".

Milei y el aborto: "Tienen más locales que McDonald's"

Al igual que en Davos, cerca del final, se refirió al aborto. "Hoy, habiéndose abierto los archivos de Nixon y Kissinger, sabemos que propusieron la agenda asesina del aborto, donde por ejemplo Children Parenthood tiene más locales que McDonald's en el mundo", sostuvo Milei.

Otra vez, Milei descree del calentamiento global

Acto seguido, se metió en otro asunto predilecto. "El posmarximsmo, frente a su derrota en lo económico, trasladó su agenda de lucha a otros aspectos de la vida. Por ejemplo, el ecologismo, donde plantea la lucha del hombre contra la naturaleza. Culpan al ser humano del calentamiento global cuando esto ya ha pasado cuatro veces en la historia de la Tierra y no vivía el ser humano", dijo Milei. Nuevamente arrancó aplausos al auditorio que asistió a la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC).

"Para corregir este problema a los neomarxistas no se les ocurre otra cosa que exterminar a los humanos. Deberíamos estar pensando en colonizar nuevos planetas, no pensar en exterminarnos", concluyó sobre ese tema.

El llamado de Milei a los jóvenes conservadores del mundo

"No dejen avanzar al socialismo. No avalen la regulación. No avalen la idea de fallos de mercado. No permitan el avance de la agenda asesina. Y no se dejen llevar por los cantos de sirena de la justicia social", fue el inicio del remate de su discurso. Fue también su parte más efusiva.

"Argentina parecía un país de ovejas condenados a la pobreza conducida por socialistas y cuando inicié mi carrera política dije que no venía a guiar corderos sino a despertar leones", planteó la tradicional coda de sus discursos.

"Fue así que cada día despertamos más leones y el mensaje de la libertad no sólo nos llevo a la presidencia sino que estamos despertando a todo el mundo", continuó Milei, ya lanzado y pisando la voz de la traducción simultánea en vivo.

"Por lo tanto, no cedan ante la lucha por la libertad. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo!", concluyó.

Atrás, intentaba seguirlo el traductor. "Long live freedom, damn it", alcanzaba a escucharse.