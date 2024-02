Incertidumbre en permisionarios por el cobro del estacionamiento por Apps

Es noticia lo dado a conocer en las últimas horas, respecto a una ordenanza por la cual en la ciudad de Salta el cobro de estacionamiento se modernizaría, abonando mediante el uso de aplicaciones en dispositivos móviles, dejando atrás a los talonarios de papel.

En medio de las repercusiones, el sector de los permisionarios se encuentra en una incertidumbre respecto a cómo se prevé aplicar este sistema, cómo se acoplará la tecnología para cobrar el estacionamiento pensando en quienes no manejan dispositivos, como también si esto significaría dejar a cobradores sin su ingreso.

Así lo dijo Oscar Luna, referente del sector, en la charla que mantuvo con el móvil de InformateSalta, quien no vio con buenos ojos la novedad. “Este tipo de noticias no es bueno, estamos averiguando, viendo cómo viene el tema, nos enteramos que es un proyecto y no fuimos consultados” sobre el mismo, consideró primeramente.

Es aquí cuando lamentó que no fueran preguntados sobre este sistema ni tampoco sus opiniones, considerando que desde el municipio deben entablar el diálogo. En el mientras, consideran que esta medida “nos está perjudicando, es para ir desplazando a los permisionarios, hay muchos adultos mayores que no están adaptados a la tecnología”, objetó.

Por último no ocultó su preocupación sobre el futuro de, enumeró, 800 permisionarios que obtienen su ingreso mediante el estacionamiento medido. “Es una decisión de la que no estamos de acuerdo, no fuimos consultados”, recalcó su disconformidad.