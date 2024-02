Es argentina, vive en México y denuncia que su ex secuestró a su hijo y nadie la ayuda

Camila tiene 30 años y hace seis que decidió emigrar de Argentina a México junto a su novio para que él pueda continuar con su carrera de boxeador, la mujer pide ayuda desesperadamente luego de denunciar que el joven, de quien se separó hace tiempo, secuestró a su hijo.

Internada, tras sufrir un pico de estrés, contó a InformateSalta que todo comenzó hace seis años, “cuando decidí vender mi departamento en Argentina para que viniera a hacer boxeo, pero nunca se dedicó al 100%”.

Todo iba bien hasta que el pequeño nació, “allí comenzó la violencia verbal, me decía que quedé gorda, llena de estrías y eso pasó por mucho tiempo. Cuando mi bebé tenía 3 años decidí cortar la relación, y me fui a vivir sola”.

Camila cuenta que se fue a vivir con una amiga y a los seis meses de la separación, ella inició otra relación y ese fue el inicio de su pesadilla, asegura que “él recayó en las drogas y está usando a mi hijo, la justicia no me ayuda porque tenemos la tutela compartida y le pedí ayuda al consulado”.

Al mes de que rompa su departamento “se lo llevó y cuando me lo trajo vi que le había mordido las piernas a mi bebé puse la denuncia por maltrato infantil y llevé parte médico, pero en Ciudad Infantil me dijeron que no podían corroborar que eran del padre, que necesitaban un molde de la boca”.

Tras esa respuesta irrisoria el padre del niño desapareció un mes, luego comenzó a mandarle mensajes de nuevo “me habló y me depositaba 100 pesos mexicano por día para mi bebé y en el lapso de una semana y media comenzó a verlo de nuevo, Ciudad del Niño me decía que él estaba en todo su derecho y no se lo podía negar”.

“Lo volvió a ver dos veces y lo entregó en tiempo y hora y en la tercera vez ya no lo regresó, porque yo tuve una pelea con la que era mi mejor amiga y me dijo que se lo iba a llevar a una alberca, después me enteré que él le dijo a quién era mi amiga que se lo iba a llevar para que yo no lo pueda volver a ver”, detalló.

Ese fatídico día ocurrió el miércoles 7 de febrero y desde entonces Camila no sabe nada de su hijo, “me bloqueó de todos lados, me mandaron a la Fiscalía de Personas Desaparecidas y estuve yendo a varios lugares. Me comuniqué con el consulado argentino pero hasta ahora no logro recuperar a mi hijo”.