De qué persona tóxica deberías alejarte ya, según tu signo del zodíaco

Hay personas que siguen en tu vida y no deberían seguir porque te están haciendo mucho daño. Hay gente tóxica que te amargan la existencia aunque no seas consciente de darte cuenta. Algunos días se hacen duros por culpa de este tipo de gente. Ya sea con sus críticas, su mal rollo, su negatividad, su envidia, sus malas caras… ¿De qué persona tóxica deberías alejarte ya según tu signo del Zodiaco? Descubre aquí a esa persona que debes sacar de tu vida antes de que sea demasiado tarde.

Aries

Aries, tú ya eres lo bastante autocrítico como para que nadie venga a decirte unas cuantas verdades sobre tu comportamiento. Para verdades las que tú sabes decirle a todo el mundo. Así que no te cortes y ponle alguna cara de las tuyas a esa persona que va de sincera por la vida pero luego va soltando cuchillos por las espaldas. Hay miradas tuyas que fulminan más que un rayo láser. Ponle una cara de las que se nota que te estás enfadando. Y después una cara de “pírate ya”, para que entienda que no es bienvenido en tu vida. Pues sí, no llevas bien las críticas, ya te las haces tú como para aguantar las de nadie. Y menos si tienes un mal día. Y en todo caso, si quieres la opinión de alguien ya se le pedirás. Gracias.

Tauro

Para ti, Tauro, la lealtad debería ser una virtud que todos deberíamos llevar incorporada de serie al nacer. Consideras la lealtad tan esencial para vivir y relacionarse, que odias encontrarse lo contrario: la deslealtad. Tauro, no permitas que nadie lo sea contigo ni con nadie que conozcas. Aleja a esa persona que haya te haya sido desleal una vez, porque lo hará más veces. Y no te martirices pensando que te has equivocado siendo su amigo. A veces las personas engañan, se acercan y luego nos meten el puñal por la espalda. Pon y distancia y en todo caso, compadécete. Bastante tiene el que es desleal siendo así. Y que sufra perdiendo a una persona con tantos valores como tú.

Géminis

Géminis, gente aburrida hay en todos sitios ¿verdad? Bastante sientes tú que se te acerquen todos a ti para chuparte tu energía, para beneficiarse de todo tu círculo social, para que les entretengas… A ti también te gusta que te ofrezcan planes, conocer a nuevos amigos y que alguien se siente contigo a tener una buena conversación. Así que a los vampiros que vengan a chupar, ¡puerta! Seguro que puedes prescindir de unos cuantos aprovechados en tu círculo de amigos. Eres generoso por naturaleza y todo el mundo te quiere cerca. Aléjate de todos aquellos que quieren algo de ti, de gente que no te aporta nada, gente a quien no le interesa como eres, sólo le interesa lo que tienes o lo que pueden sacarte. Aléjate de esas personas tóxicas YA.

Cáncer

Cáncer, todo el que te conoce sabe que eres la persona más generosa que hay en la tierra. Tú le das mucha importancia a las relaciones. Cuidas y mimas a los tuyos con tanta exquisitez que todos se vuelven adictos a ti. Y de eso se aprovechan algunos supuestos amigos y te piden y te piden y te piden. Lo gracioso es que cuando tú les pides a ellos, DESAPARECEN. A todos esos que te buscan cuando les interesa pero luego nunca están para cuando te interesa a ti, BYE BYE. Seguro que sabes quien es esa persona tóxica en tu vida de la que deberías alejarte ya. Las relaciones por interés no son para ti. Házselo saber, o mejor, no le digas nada. Lárgate y cruza los dedos para que se cuenta de que pasas tres pueblos de su culo.

Leo

Leo, eres tan audaz y valiente que a veces no tienes límite para atreverte con todo. Así que no soportas que haya gente que quiera frenarte. Esa gente cobarde que te echa en cara lo que haces pero por envidia, porque no se ven capaces de hacer lo que tú, y en vez de animarte y sentirse orgullosos de ti, te critican. Dicen que es envidia sana, pero tú sabes que no. Tú sabes que despiertas muchas envidias. Y lo fácil es criticarte, enmendarte la plana, intentar ponerte peros para joderte el día, el plan o la ilusión que tengas en algún momento. Aléjate de todos esos inseguros, cobardes y envidiosos. O dales un buen corte alguna vez a ver si se dan cuentan ellos solitos y se callan la boca de una vez.

Virgo

Virgo, a pesar de tus inseguridades o manías, tú eres una persona que valoras lo que tienes y como eres. Te gusta tu vida, te gusta cómo eres, te gusta estar solo. ¿Por qué todo el mundo se empeña en querer cambiarte? Toma distancia de todas esas personas o alguna que otra pareja que siempre cuestionan tu forma de actuar o tu forma de ser. No necesitas a nadie cerca que te haga dudar de ti mismo. Bastantes vueltas les das tú a las cosas como para que alguien quiera echar más leña al fuego. Son personas tóxicas de las que deberías alejarte ya. No necesitas cerca a quienes en vez de cambiar ellos mismos, quieren cambiar a los demás. Que se lo hagan mirar podrías decirles.

Libra

Libra, para ti, una buena forma de ejercer tu generosidad con los demás es ofreciéndoles tu tiempo. Siempre estás ahí para ellos: para llamadas a todas horas, para darles cobertura para salir, para hacerles recados o acompañarles donde te pidan. Así que te jode y bastante la típica persona que siempre te critica por lo bien que vives, por que vas a tu rollo, porque te compras lo mejor... Pues sí, te gusta tu libertad para hacer lo que te da la gana. Y estás ahí para cuando te necesitan pero no pegada al lado del teléfono haciendo guardia para los amigos. A esa persona que te acaba amargando el día, ni le cojas el teléfono. Ya la tienes calada y siempre se deja caer con algún comentario que hace sentir mal.

Escorpio

Escorpio, cómo te jode que te digan que eres desconfiado. Sí, lo eres, ¿qué pasa? Y es que además, luego el tiempo te acaba dando la razón con algunas personas de las que no debías haberte fiado. Todo esto es algo que se repite mucho en tu vida. Los que se meten con tu suspicacia basada en tu intuición; y los que la acaban cagando en tu vida fallándote. Para esas personas tóxicas que te machacan metiéndote sospechas en la cabeza, suéltales un “métete en tu vida”, a ver si toman nota. Para los que te han traicionado, y mira que lo imaginabas, prepárales un regalito: un adiós más grande que su cabeza. No te interesa a nadie cerca que te mienta, te engañe y te traiciones. ADIÓS BYE BYE.

Sagitario

Eres el rebelde del zodiaco y lo sabes, Sagitario. Las normas impuestas y porque sí te producen alergia. En todo caso, las normas las pones tú, sobre todo si se trata de tu vida. No hay mayor explicación que esa. Que alguien crea que puede marcarte el camino a seguir a ti es que no te conoce nada. Y que quiera hacerlo a toda costa menos. Si crees que merece la pena hablar con esa persona, hazlo. Habla con ella y aclara de una vez por todas que a ti no te controla nadie. Y si no lo entiende o sigue erre que erres, pues corta por lo sano. No te interesa gente así a tu lado. Te ponen de mal humor y te van a joder la vida. Y para ti la vida no merece que te la estropee nadie.

Capricornio

Capricornio, estás harto de oír a esa persona diciéndote que te relajes, que vivas el día a día, que disfrutes la vida. Habla como si no te conociera. Tú disfrutas la vida siguiendo tu camino y tus intereses. Tú te relajas cuando ves que vas consiguiendo tus objetivos. Así que está claro que esa persona no tiene ni idea de cómo eres. Ni te respeta, y quiere cambiarte, y venderte una forma de vivir que a ti no te gusta. Con tu firme carácter no vas a dejar que se pase mucho, pero por si acaso, ponle distancia. De una persona así de tóxica deberías alejarte ya. Así no te distraerás ni un solo momento pensando en lo que te ha dicho o intentando entenderle. No merece la pena, y tú eres experto en sabes que lo que no merece la pena no hay que darle mucha opción.

Acuario

Acuario, no te gustan las personas que se creen que lo saben todo. Tú eres alguien que tienes tu forma de pensar y de ser. Pero respetas mucho cómo son otras personas o la vida que lleven. El respeto es fundamental para ti. No te gustan nada nada las personas que quieren cambiar a los demás (a ellos no, casualmente). Para ti, quien quiera a alguien, le tiene que querer como es, no intentar cambiarlo. Aléjate de todos aquellos que se creen “más listos” que nadie, por eso opinan de la vida de los demás y se creen con derecho a indicarles cómo tienen que vivir.

Piscis

Piscis, tú quieres fluir con la vida como siempre lo has hecho. Libre, sin meterte en la vida de nadie. ¿Por qué tiene esa persona que decirte que estás siempre en las nubes? O decirte que tendrías que ser más realista, o menos enamoradizo. Tú eres ASÍ, y te gusta ser ASÍ. Y si tienes que cambiar en algo, ya lo verás tú solo. O pedirás opinión. No escuches a esa persona que te cuestiona tanto. No te interesa estar con alguien y tener que estar disimulando para agradarle. Tu corazón sensible y emotivo es un gran tesoro y quien te diga que seas más práctico o realista no merece la pena escucharle. /Horóscopo Negro