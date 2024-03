Se conoció cuánto gana Cristina Fernández de Kirchner por sus dos jubilaciones de privilegio

Por primera vez en cuatro años, la ANSeS reveló cuánto cobra Cristina Kirchner por sus dos jubilaciones de privilegio. En enero recibió $ 14.548.836 en bruto, según una respuesta del gobierno de Javier Milei ante un pedido de acceso a la información pública de Clarín. El organismo le pagó $ 8.107.506,01 por su pensión no contributiva como ex presidenta y $ 6.441.330 por la pensión de su ex esposo y ex presidente Néstor Kirchner.

Esa cifra no incluye deducciones ni suplementos. No se sabe, por ejemplo, si cobra antigüedad, compensación jerárquica y un "adicional por zona austral (40 por ciento del haber real)" por tener residencia en El Calafate que le había otorgado un juez ante su reclamo.

En diciembre, las jubilaciones mínimas, con el reajuste, quedaron en $ 105.713. Es decir, que Cristina cobró el equivalente a 142 jubilaciones mínimas, sin tener en cuenta los bonos extras que la ANSeS pagó a los jubilados}

La ex titular de la ANSeS y referente de La Cámpora Fernanda Raverta se había negado a dar esa información jubilatoria, aduciendo que se trataban de datos vinculados a la privacidad de la ex presidenta; pero ahora el organismo accedió a dar la información porque cambió el criterio y sostuvo que se trata de una ex funcionaria y de fondos públicos.

Por el escándalo que generó el cobro de esas jubilaciones de parte de la ex presidenta, el presidente Javier Milei anunció el viernes ante la Asamblea Legislativa que enviará un proyecto de ley al Congreso para derogar esa ley 24.018 que impulsó el ex presidente Carlos Menem.

El ex presidente Alberto Fernández pidió en enero, tal como reveló Clarín, acogerse a esta pensión graciable y podría reclamar derechos adquiridos antes de que la ley eventualmente sea anulada. La pensión equivale al sueldo de un ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Más de 90 millones el año pasado

Durante el 2023, la ex vicepresidente cobró $ 93.622.678 en total, según la respuesta oficial del organismo. Esto se divide en $ 41.448.119 por su pensión. Y gracias a su jubilación, otros $ 52.174.559.

Mes a mes las jubilaciones de la ex vicepresidente se fueron incrementando notoriamente. En enero de 2023 ambas asignaciones mensuales sumaban $ 4.953.442. Dentro de esos casi 5 millones había $ 2.760.628,81 pertenecientes a su jubilación y $ 2.192.813 pertenecientes a su pensión.

En febrero, marzo y abril las asignaciones sumaron exactamente $ 5.943.270. De los cuales $ 2.631.075 eran correspondientes a la pensión y $ 3.312.194 se debían a su jubilación.

En mayo, junio y julio las atribuciones de privilegio fueron de $ 3.962.758 en el caso de las jubilaciones, y $ 3.148.000 en el caso de las pensiones. Esto da un total de $ 7.110.759.

En agosto, septiembre y octubre, sus pensiones fueron de $ 4.076.309 y sus jubilaciones fueron de $ 5.131.061. Sumadas dan específicamente $ 9.207.370.

En noviembre la pensión fue de $ 4.341.172 y su jubilación fue de $ 5.464.398. Esto da exactamente $ 9.805.570. Por último, en diciembre la pensión fue de $ 5.347.976 y su jubilación fue de $ 6.731.489. Lo que da una sumatoria de $ 12.079.465.

