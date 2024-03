Por la humedad, se desprendió el cielorraso del jardín en una escuela

Fue este lunes cuando los chicos se reencontraron con las aulas, al iniciar el ciclo lectivo 2024. Sin embargo y en medio del comienzo del año escolar, algunas instituciones presentaron problemas en sus estructuras. Es el caso de la escuela Provincia de Buenos Aires, donde se desprendió el cielorasso.

Esta situación la dio a conocer FM Aries comentando que en esta institución de calle Francisco López al 1600, cerca de las avenidas Yrigoyen y Tavella, el problema fue en la zona del jardín de infantes, donde se precipitó el cielorraso.

Al respecto el director de la escuela, el profesor José Medina, precisó más detalles. “Se humedeció el cielorraso que es de yeso y eso se vino abajo pro la cuestión de la humedad; estos son edificios diseñados para durar, pero con el tiempo y los cambios climáticos, la cantidad de agua que cayó, eso repercutió en le cielorraso y en la humedad”.

Ante esta situación, aclaró que no debieron suspender el dictado de las clases, pensando en que el nivel para infantes todavía no comenzó, y no se vio afectado el dictado en los demás niveles. “Tenemos disponibilidad de espacios y adecuándonos, pero quedamos comprometidos en que se haga un relevamiento, para hacer una delimitación e iniciar las obras”, espetó el docente.

Ya reportada esta situación, desde la escuela están en comunicación con los padres, brindándoles la información pertinente, aunque consideró que las revisiones a las condiciones estructurales deberían volver a ser constantes.