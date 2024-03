8M: "Este día no es para estar repitiendo esto de 'la muerte al macho'"

Este 8 de marzo de conmemora el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, un día de lucha por condiciones dignas de trabajo.

La Fiscal Penal de Violencia Familiar y Género N°1, Verónica Simesen indicó que si bien se trata de una jornada de conmemoración y reflexión sobre todo por la realidad de nuestra provincia que siempre estuvo dentro del ranking de la violencia extrema hacia la mujer que son los femicidios, también es momento de agasajos: “uno puede decir feliz día, recibir regalos, me parece que una cosa no tiene que ver con la otra, estamos celebrando el hecho de ser mujer”.

En diálogo con CNN Salta, recalcó que la muerte violenta contra la mujer en manos del hombre tiene que ver con un sistema patriarcal-cultural, fundado por la relación desigual en ese poder. A su vez se mostró conmocionada por la cantidad de denuncias que reciben de chicas jóvenes: “están diciendo ante la primera de cambio hasta acá llego (…) creo también que las mujeres de a poco se han empoderado pero en el buen sentido de decir basta no quiero más violencia”.

“Este día no es para estar repitiendo esto de la muerte al macho porque tiene otro sentido, de que no queremos más este sistema patriarcal”.

En las relaciones interpersonales, sobre todo las de pareja, la violencia tanto física como psicológica es repudiable: “hoy tenemos este sistema de redes sociales donde el hostigamiento es constante, la reflexión es ¿Qué hacemos como sociedad, como mujeres que criamos hombres? todos los seres humanos nacen de las mujeres”.

“Patriarcado es decir, yo tengo poder sobre las mujeres y lo uso y abuso de ese poder”.

Sobre el avance del sistema en la materia, si bien hubo un avance, no está estructurado para dar una respuesta efectiva, ya que, en casos de dependencia económica hacia el hombre por no haberse integrado al mundo laboral, no permite el correcto avance del caso: “hay una parte del Estado que todavía no da una respuesta, de hacerla ingresar a un plan que le de trabajo digno para que pueda llevar alimento a sus hijos”.

En cuanto a los casos de denuncia falsa aclaró que si llegan al 1% sería mucho, ya que la mayoría de los hechos de violencia, el 99%, son reales.

Hizo hincapié en aplicar las buenas practicas en los procesos, no citar innumerables veces a la víctima, sobre todo porque en la mayoría de los casos tienen trabajos informales por lo que no trabajar le supone no contar con un sustento económico en el día.

“Para mí es lamentable haber tenido de agosto del año pasado a diciembre 60 condenas, 168 investigaciones abiertas en un año”.

Si bien llevan 10 años de emergencia, todavía queda mucho trabajo por delante, donde la Fiscalía que le compete busca dar respuesta inmediata, aplicando además un sistema informático que le permite recibir las denuncias por correo y dar directivas a la policía, entre otras funciones.

“Intentamos dar una respuesta en tiempo real, esa es la función que debe tener el Ministerio Público Fiscal”.