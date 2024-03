Cronología de la polémica: el aumento de sueldo de Javier Milei, las explicaciones y los cruces con Cristina

La diputada nacional de Unión por la Patria (UxP), Victoria Tolosa Paz, advirtió este sábado por las redes sociales que el presidente, Javier Milei, decretó un incremento del 48% para su salario y el de los ministros, los secretarios y los subsecretarios de Estado.

El hecho ocurrió en la misma semana en la cual los titulares de Diputados y del Senado, Martín Menem y Victoria Villarruel, respectivamente, decidieron aumentar un 30% los salarios de ambas cámaras. El propio Milei repudió la medida y anunció que impulsará un proyecto de ley para retrotraerla.

En ese contexto, los posteos de Tolosa Paz en la red social X provocaron un terremoto político que obligó a Milei a dar explicaciones, con críticas a Cristina Kirchner. La ex presidenta no se quedó callada, dando inicio a un fuerte cruce entre ambos.

El inicio

En medio de los cruces por las dietas de los legisladores en el Congreso, Tolosa Paz hizo públicos los aumentos en las primeras líneas del Ejecutivo.

“Con la bandera de la austeridad Milei nos miente. El Presidente nos miente a todos los Argentinos y Argentinas”, señaló la legisladora peronista. “El Presidente firmó un decreto el 29 de Febrero donde se aplicó aumento a todos los cargos jerárquicos del Poder Ejecutivo nacional pero luego hace una escenificación pública de que el aumento injusto es el de los diputados y senadores. ¿Saben cuánto aumentó el salario del Presidente, los Ministros, los Secretarios y los Subsecretarios de Estado? Aumentó un 48% entre enero y febrero”, agregó.

La reacción

Lo que ocurrió fue que el Gobierno nacional no permitió que la paritaria de los estatales impactara en los sueldos de los altos funcionarios en enero, pero sí lo habilitó en febrero. Por ese motivo se activó un viejo decreto de Cristina Kirchner.

Así las cosas, inmediatamente Milei anunció que dejará sin efecto el aumento del 48% para el personal del Poder Ejecutivo y apuntó contra la ex presidenta por haber firmado un decreto en 2010 que estipuló que los cargos políticos debían cobrar más que los empleados de la Administración pública.

“Me acaban de informar que producto de un decreto firmado por la ex presidenta Cristina Kirchner en el año 2010, que establecía que los cargos políticos siempre debían cobrar más que los empleados de la administración pública, se otorgó un aumento automático a la planta política de este gobierno”, expresó el mandatario nacional en redes sociales.

En esa línea, el Presidente aseguró: “Cada día que pasa encontramos una nueva norma que favorecía a los políticos y perjudicaba a los argentinos. Con nosotros los perjudicados van a ser los políticos”.

“Obviamente vamos a derogar ese decreto y retrotraer cualquier aumento que la planta política haya percibido”, sostuvo el jefe de Estado.

La respuesta

Una hora más tarde, la ex jefa de Estado publicó una replica a la acusación del mandatario. “Lo hacía más valiente Presidente. Resulta que se descubre que usted y sus funcionarios se aumentaron el sueldo un 48% ¿y no se le ocurre mejor excusa que echarme la culpa a mí, por un decreto que firmé hace 14 años?”, interrogó CFK.

“Mejor ni le digo a quién me hace acordar, con esto de echarle la culpa a una mujer. Más casta y menos original no se consigue”, criticó la ex presidenta.

Milei la siguió

Ante la respuesta de la ex mandataria, Milei replicó: “Señora Cristina Kirchner, para hablar de valentía primero tiene que nombrar a la gente que critica y después desbloquearme en Twitter” .

“Además, podría empezar también por hacerse cargo una vez de que usted es la responsable directa de la gestión 2019-2023, es decir, del peor gobierno de la historia argentina, al haber puesto al presidente Alberto Fernández y haberlo acompañado en la vicepresidencia durante los cuatro años logrando tan mal resultado para todos los argentinos que ni siquiera pudo presentarse a la reelección”, escribió el jefe de Estado.

Cristina también

Pero el debate en redes no terminó ahí, ya que la ex vicepresidenta lanzó un nuevo mensaje contra el libertario en el que mostró los decretos firmados por el propio mandatario, la ministra de Capital Humano, Sandra Petovello y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, donde se aprueba el ajuste en los sueldos del Ejecutivo.

“Ay Presidente… usted quiere pelearse conmigo para que no hablemos del decreto que firmó dándose un aumento del 48% a usted y a sus funcionarios mientras pulveriza las jubilaciones y los salarios de los argentinos… y de las argentinas también. Admita que firmó, cobró y lo pescaron”, chicaneó Cristina.

En este sentido, agregó: “Mire acá le reproduzco los dos decretos que firmó junto a su amiga y ministra de Desarrollo Social y su Jefe de Gabinete, porque… quiero pensar que usted lee lo que firma, no? En el de enero no incluyó expresamente a las autoridades, y en el de febrero se incluyó usted y sus funcionarios. Como verá el decreto que yo firmé hace 14 años no tiene nada que ver”.

“Usted no la ve…”

La historia continuó con otra respuesta de Milei a Cristina Kirchner. “Señora, cómo le da la cara para hablar de jubilaciones si la licuación de los jubilados es producto de la fórmula previsional que su gobierno puso por decreto. La cual es tan espantosa que de modo recurrente hay que dar bonos compensatorios. Y le paso un dato, ustedes se fueron con una mínima (la que usted no sabe por tener una de privilegio de $14 millones) de 80 dólares que hoy está, con el bono, en 200 dólares. Le comento que precio del dólar es el de mercado y no el de un trasnochado detrás de un escritorio”, expresó.

Y añadió: “Además, le cuento que si usted cree que guardándose dos meses la gente se va a olvidar del desastre que han hecho, déjeme decirle que está muy equivocada. Por suerte cada día son más los leones que despiertan y deciden dejar de ser ovejas. Pero usted, igual que toda la casta política no la ve…”