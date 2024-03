El Presidente advirtió sobre el brutal desborde narcoterrorista en Rosario: “No negociamos, son ellos o nosotros”

El presidente Javier Milei se pronunció sobre la escalada de violencia vinculada al narcotráfico en Rosario. “No vamos a parar hasta que haya Justicia”, escribió en un extenso posteo en su cuenta de X, en el que habló específicamente del asesinato de Bruno, un playero de 25 años, ejecutado de tres tiros. Además, culpó al “kirchnerismo y al socialismo” de haber entregado la provincia de Santa Fe a la delincuencia.

“Bruno tenía 25 años y estaba trabajando cuando lo ejecutaron a sangre fría. Envío mis condolencias a Jimena y su hijo, y a todos los que esta semana perdieron un ser querido en Rosario. Sé que no hay palabras para aminorar tanto dolor, pero sepan que este gobierno no va a parar hasta que haya justicia. El kirchnerismo y el socialismo entregaron la ciudad a la delincuencia, y hoy lamentamos 4 homicidios en una semana. Quiero ser claro: estamos enfrentando a un grupo de narcoterroristas desesperados por sostener el poder y la impunidad”, escribió el jefe de Estado.

“El kirchnerismo y el socialismo entregaron la ciudad a la delincuencia, y hoy lamentamos 4 homicidios en una semana. Quiero ser claro: estamos enfrentando a un grupo de narcoterroristas desesperados por sostener el poder y la impunidad”, escribió Milei. El Gobierno resolvió en las últimas horas establecer un comité de crisis y enviar asistencia de las Fuerzas Armadas a Rosario. Este lunes estarán en esa ciudad los ministros Patricia Bullrich y Luis Petri.

Además, agregó: “Mientras sea Presidente, no vamos a dejar de perseguirlos. No vamos a dejar de requisar las cárceles. No vamos a titubear cuando la vida de un inocente esté en juego. No vamos a permitir que sigan gobernando Rosario. Las Fuerzas de Seguridad tienen nuestro apoyo irrestricto para hacer lo que sea necesario para reinstaurar el orden”.

Milei, concluyó: “Vamos a redoblar esfuerzos, encerrarlos, aislarlos, recuperar las calles y la libertad de los rosarinos. No negociamos, porque sabemos que son ellos o nosotros. NI UN PASO ATRÁS, Ministra Patricia Bullrich”.

En una semana hubo cuatro ejecuciones con el sello de la mafia del narcotráfico. Ocurrió en una semana en la que el Gobierno difundió imágenes de un trato estricto con los presos “a lo Bukele”.

Ante esto, las autoridades locales, provinciales y nacionales informaron que comenzó a funcionar un día antes la “Junta Operativa”, que buscará poner freno a la escalada asesinatos narcos en esa ciudad. La novedad fue anunciada tanto por Santa Fe como por la Casa Rosada. A través de un comunicado difundido por el gobierno de Maximiliano Pullaro se informó cuáles son los ocho puntos principales que incluye el trabajo del equipo que integra a autoridades municipales, provinciales y nacionales.

“En estas horas, lo primero es acompañar en el dolor a familiares y seres queridos de las víctimas de estos atentados que venimos atravesando en la ciudad de Rosario”, comienza el comunicado y agrega: “Los ideólogos y ejecutores de estos hechos, que no dudamos en calificar como terroristas, pretenden recuperar los privilegios que tenían las organizaciones criminales dentro de las cárceles: quieren recuperar el delivery, tener celulares, visitas íntimas ilimitadas, y sobre todo organizar y cometer delitos desde la cárcel”.

“No actúan contra un gobierno: están en contra de todos los rosarinos y los santafesinos en general que queremos la aplicación de la ley para impedirles que sigan cometiendo delitos tras las rejas”.

Luego se informa: “En las primeras horas de hoy, domingo 10 de marzo, se constituyó la Junta Operativa conformada por el Gobierno de Santa Fe, Ministerio Público de la Acusación, Municipalidad de Rosario y Gobierno Nacional, que trabajará de manera permanente”.

Las 8 medidas de la Junta Operativa en Rosario:

Triplicar la acción operativa de las fuerzas de seguridad en el territorio;

Acciones operativas focalizadas en zonas vinculadas a las investigaciones en curso;

Operativos de saturación;

Conformación de un equipo especial de investigaciones con miembros de distintas unidades de fiscalía;

Incremento del personal policial cubriendo horas de servicio extraordinario;

Refuerzo de las fuerzas federales y participación de las Fuerzas Armadas en el apoyo logístico;

Ampliación de las recompensas para quienes aporten al esclarecimiento de los hechos;

Intensificación de los controles de vehículos y personas, para lo cual requerimos la; predisposición de la ciudadanía. /La Nación