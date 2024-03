Se prevé una inflación alrededor del 15% pero a "un costo social altísimo"

Este martes se dará a conocer el IPC (Índice de Precios al Consumidor) de febrero con gran expectativa de parte del gobierno nacional ya que estimaban una caída de la inflación que rondaría el 15%.

Por ello consultamos al economista Néstor Sánchez, si es posible llegar a esta cifra que estima Nación, ante lo cual dijo que es presumible, pero advirtió que sería a un costo social altísimo.

Puso en evidencia una contradicción desde el gobierno que ve a la inflación solo como un problema monetario donde el déficit fiscal y la emisión monetaria son sus causas, pero no las únicas, ya que al no haber plata la demanda cae, lo que se traduce en la no compra, y no venta por parte de las empresas que desenlaza en puestos cesantes.

El costo que supone el control de la inflación se traduciría en alto nivel de desempleo y sectores rezagados como los jubilados que están aportando casi el 40% del ahorro fiscal.

Una de las empresas que se vio afectada por el recorte de la obra pública, es Acindar, la empresa siderúrgica que suspendió el 30% de su personal, por lo que planteaba el economista que al momento de rearmar si no lograra reactivar la demanda deberá despedir gente, lo cual acelerará la caída de la demanda.

“La inflación la van a controlar, pero a un costo que no sé si la sociedad está dispuesta a pagarlo, esto es un gran desafío”.

Si bien la UCA realizó una proyección de los niveles de pobreza en un 57%, Sánchez estimó que en dos meses estaría arriba del 60%.

Sobre la remarcación de precios evidente en los primeros días de marzo, aclaró que si la inflación sería como el presidente sostiene, un fenómeno únicamente monetario, no habría razón para que Nación se reuniera con los supermercados por los precios: “si la inflación es monetaria controlas la emisión monetaria y bajan los precios, ahí falta la pata política”.

Las ofertas en supermercados con descuento en la segunda unidad son estrategias para bajar los precios, según el ministro de Economía de Nación Caputo: “miente (…) no es de ahora” dijo el economista, ya que hace 10 años se aplica en la practica donde llegaron a ofertarse productos en 4x6.

El bajo poder adquisitivo, los altos costos para adquirir productos que provocan la falta de demanda, más la inflación que estará arriba de los 2 dígitos en los próximos 3, 4 meses, inciden sobre el mercado.

“El riesgo es que nos quedemos sin mercado, porque un mercado sin demanda no es mercado, no existe”.