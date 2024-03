Cornejo apuntó a la "discusión tribunera" de echar la culpa de todo a Milei

Invitado a conversar con CNN Salta -94.7 MHZ- el diputado provincial de ahora Patria, Roque Cornejo, estuvo analizando la actualidad nacional, permitiéndose hacer una crítica a la “discusión tribunera” de los dardos contra el gobierno nacional, que desvían el diálogo a tratar los problemas reales de la provincia.

Así lo consideró cuando se le consultó sobre el temario para la jornada de este martes en la Cámara Baja de la Legislatura, donde habrá múltiples proyectos de declaración en detrimento de los ajustes y recortes que impulsa el gobierno de Javier Milei para reparar la crisis económica.

“Este relato no nos sorprende, se instaló esta suerte de Salta y las provincias contra Nación y el centralismo porteño, que lleva a no discutir las cuestiones importantes”, aseveró agregando que todas las discusiones que se podrían plantear “quedan teñidas por una cuestión coyuntural y no de fondo”.

Dicho esto Cornejo aseveró que ahora hay una tendencia a echar la culpa a Milei “de todo lo malo de la provincia que hay desde hace décadas, resulta que desde diciembre la culpa es de Milei cuando sabemos de los problemas que nos aquejan; con estos proyectos no cambiamos la realidad, mañana la provincia no va a estar mejor por la sesión de hoy”, recriminó a sus pares.

Por tanto, para el diputado estas peleas dilatan las verdaderas discusiones respecto a los problemas de la gente. “Planteemos los problemas de fondo, sino no encontraremos las soluciones de los salteños, vamos al hueso y no a la ‘discusión tribunera’ de quién tiene la culpa, sabemos por qué el país está así”, puntualizó.

“Nos sorprende cuando se sostiene que los problemas en Salta aparecieron en diciembre, parece que antes no había problemas”