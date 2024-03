Outes se quebró por el ajuste de Milei a Salta: "El modelo liberal no nos sirve"

En una extensa entrevista que le realizó CNN Salta -94.7 MHZ- el diputado nacional Pablo Outes no pudo evitar en quebrarse cuando, al hablar de las consecuencias de las medidas que está tomando el gobierno de Javier Milei, se lamentó cómo el interior se ve perjudicado y cómo un futuro mejor se ve distante con su carácter egocéntrico.

Abordando distintas cuestiones, el legislador salteño se refirió a las expresiones del gobernador Gustavo Sáenz, respaldándolo en su defensa de los intereses provinciales. “El gobernador está muy preocupado por la realidad, tiene una provincia en su espalda y un presidente que no habla, que su única política fue de asfixia financiera para nosotros”, espetó.

Dicho esto se permitió hacer críticas a la gestión de Milei, diciendo que de éste “hubo desacreditación, solo generó condicionamientos, podemos discutir política pero no estamos preparados para un condicionamiento financiero para que él haga sus políticas, transcurre el tiempo y las dudas crecer, cae su imagen”, consideró Outes.

Dando su apreciación del país, el diputado no pudo evitar quebrarse cuando trató las consecuencias en la sociedad y en el interior ante el recorte centralista y cegado que encaró Nación. “Entramos en un achicamiento que no le veo una salida, cuando uno va al interior…no se ve una salida directa… si el modelo es el del rebusque, a Salta no le sirve… el modelo liberal no nos sirve, es un futuro difícil”, dijo emocionado.

"No creo que, en un estado democrático, tengamos este apriete financiero, que no haya discusión política"

Las críticas también fueron para sus pares en el Congreso de la Nación, sobre todo a los libertarios que están “jugando al modelo Milei”, como también a legisladores del PRO y de Unión por la Patria de la Capital Federal pues “se juntan todos y tienen el mismo concepto centralista, no hablan de federalismo, no consideran al interior”.

Por último dijo que, asumida su banca y ante la coyuntura actual, su compromiso expresado en las elecciones sigue vigente. “Mi misión es la misma, mi perfil es social y creo en un Estado presente pero efectivo, la única vía a una Salta con futuro, un país sin grieta, es con el diálogo”, recalcó para concluir su extensa entrevista.