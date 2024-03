El consumo cayó un 13,4% en febrero: ¿qué se dejó de comprar?

En el día de hoy Focus Market dio a conocer un informe que refleja un retroceso en las ventas, cayendo el consumo interanual en febrero de 2024 en un 13,4%.

Desde la Cámara de Comercio, su presidente Gustavo Herrera, comentó a InformateSalta que, si bien el promedio en algunos comercios es del 13%, en otros el impacto fue mayor dependiendo del rubro al que se dedican, rondando entre un 20% a 25%.

“La gente prioriza al cobrar invertir en productos de primera necesidad y lo que quede para elementos en su vida diaria”.

Explicó que el comercio no puede estabilizarse porque no se cuenta todavía con un precio de referencia, ya que, si bien el dólar no sube, si lo hace la luz, gas, nafta y paritarias.

Al lograr estabilizar las subas, se puede contar con precio de referencia que dará un precio adecuado para la gente: “porque uno no sabe después cuando vende a qué precio podrá comprar la mercadería”.

La suba de precios, servicios y los sueldos retraídos a pensar de las paritarias, son las causas que afectan el consumo e influyen en el precio de la mercadería, llevando a la gente a consumir productos de primera necesidad, alimentos y en caso de estos últimos días útiles escolares por el inicio de clase.

“Por más que no suba el precio de compra, la venta tiene que solventar el gasto” sentenció.