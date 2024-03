Uber lanza en Salta una función exclusiva para socias conductoras mujeres

Uber lanza en Salta la función Uber Ellas, exclusiva para socias conductoras mujeres y personas no binarias registradas en la app. Con esta función, las mujeres que generan ganancias con la app pueden elegir tomar viajes únicamente de usuarias identificadas como mujeres, brindando mayor control sobre el uso de la aplicación.

El objetivo de Uber Ellas es contribuir a sumar confianza a la hora de salir a manejar con la app de Uber. “Queremos que sean cada vez más las mujeres que aprovechan las ventajas que ofrece la app de Uber, que se sientan más cómodas y seguras detrás del volante. Sin dudas, este es un paso importante para las socias conductoras de Salta registradas en la app de Uber, ya que con Uber Ellas pueden no solo personalizar su experiencia al momento de tomar viajes con la plataforma si no, además, incrementar las oportunidades económicas.” afirmó Eli Frías, Head de Operaciones de Uber para Cono Sur.

Como parte de las alianzas con diferentes organizaciones, Uber acompañó un estudio realizado por Grow Género y Trabajo en el año 2020 con el fin de aprender y entender los desafíos para el desarrollo de las mujeres al volante. Según los datos de este estudio, las mujeres que conducen a través de la app de Uber valoran ventajas tales como la flexibilidad, que les permite organizar sus horarios, y la independencia para generar sus propias ganancias.

Así lo comenta Graciela (67 años), socia conductora registrada en la app. Es chef profesional y maneja con la app de Uber desde 2018: “Desde el primer día activé la función y hoy manejo solo con Uber Ellas; me siento super cómoda. Me encanta verle la cara a las usuarias cuando llego y se encuentran con una mujer. Están contentas y me dicen que les doy confianza y viajan tranquilas. Me siento muy bien llevando a mujeres; es una función que me encanta y no la cambio por nada. Sin dudas, recomiendo Uber Ellas a otras mujeres no importa la edad que tengan. A muchas que se suben al auto y me cuentan que no saben manejar, las animó para que aprendan y prueben con Uber. La independencia que da manejar con Uber es muy gratificante, incluso el techo lo pone uno, es decir, yo puedo elegir qué ganancias quiero tener."

Uber Ellas se lanzó por primera vez en Argentina en septiembre de 2020 y a hoy, ya son más de 25 las ciudades de todo el interior del país donde las socias conductoras pueden activar esta función, desde Jujuy, hasta Salta, Paraná, Corrientes, Córdoba, Mendoza, Rosario, Comodoro Rivadavia, La Costa Atlántica, Necochea , Bahía Blanca hasta el Gran Buenos Aires.

¿Cómo activar Uber Ellas?

La función se activa desde la sección “preferencias de conducción”. Tanto socias conductoras mujeres como personas no binarias registradas en la App pueden activarla o desactivarla en cualquier momento del día. Además, tanto quienes manejan como quienes viajan a través de la app de Uber pueden actualizar su información de género en la aplicación.