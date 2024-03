Estuvo preso por un abuso que no sucedió: Reinsertarse y conseguir trabajo, la parte más dura

Los abusos sexuales son hechos aberrantes y que más allá de cualquier situación, son juzgados antes que nada por la sociedad más aún si se cometen contra menores. A diario damos cuenta de muchos casos similares y otros tantos que nos dejan horrorizados, pero dentro de estas historias de víctimas y victimarios, suelen darse casos, los menos, en donde los acusados "son inocentes" y esto no se comprueba hasta llegar a un juicio.

Este es el caso de Reinaldo Pérez, en Salvador Mazza que fue acusado "injustamente" por abuso sexual y estuvo detenido durante 1 año. La denuncia fue radicada por su cuñada, quien aseguraba había abusado de su hija menor de edad, el caso se llevó a juicio y el hombre fue absuelto pero ahora le cuesta volver a la sociedad y sobre todo tener un trabajo.

"Una historia que no quisiera que le pase a nadie. Fui víctima de una denuncia falsa de mi cuñada. Estuve privado de mi libertad durante un año. Supuestamente abusé yo de su hija, lo cual no fue así, se comprobó en el Juicio, pero lamentablemente pasó un año para que se compruebe".

El hombre recordó que no estaba al tanto de tal denuncia. "Fue la policía y me detuvo en mi trabajo, en febrero del año pasado y yo colaboré en todo momento, pensé que se iba resolver pronto y no fue así, La fiscal me tenía ahí, sin pruebas, solamente con la denuncia. No hubo cámara Gesell y adentro me enteré que la Fiscal odia a los hombres, hay varios casos así".

Lamenta que luego de tal acusación y al estar detenido 1 año perdió el trabajo, hoy no puede reinsertarse nuevamente "Donde voy a pedir trabajo me atienden pero me dicen que quieren ver los papeles de mi libertad, no me creen que yo salí sobreseído, libre de toda culpa".

Pérez contó que tiene dos hijas de 4 y 10 años, y un varoncito de 7 años "Ellos quedaron mal psicológicamente. Se despiertan con pesadillas pensando que yo no voy a estar, no me dejaban ver a los chicos . Fue difícil para mí. Me está costando salir adelante. Me destrozaron el corazón, un año después los vi más grande, fue muy duro para mí" Agradeció que su Esposa lo acompañó siempre "Siempre creyó en mí, siendo la tía de la denunciante".

La justicia y la policía actuaron mal

Reinlado Pérez, aseguró que su cuñada quiso levantar la denuncia y fue amenazada por la policía "Ella no se presentó en el juzgado y la fueron a buscar a las 3 de la mañana, la trajeron porque si no presentaba yo tendría que haber salido hace tiempo. La policía la iba amenazando en el patrullero, le decía que si ella decía que era todo mentira iba a ir presa con su hija" concluyó por Mosconi TV.