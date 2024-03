Tragedia en Av. Paraguay: Fabio y Florencia, sobrevivientes, contaron cómo fue el accidente

Era la madrugada del domingo, llovía y la Avenida Paraguay fue el escenario de un terrible accidente que, incluso llegó a medios nacionales, el conductor alcoholizado de un vehículo Fluence atropelló a 10 personas, dejando como saldo tres fallecidos y a otros gravemente heridos. Fabio y Florencia, sobrevivientes contaron lo vivido.

Son pareja, tienen 4 hijos y a pesar de que no son habitués de salir a bailar, aceptaron la invitación de unos amigos, lo que nunca imaginaron fue que iban a ser atropellados y salvarían su vida de milagro.

“Fui uno de los primeros atropellados, estábamos saliendo del boliche La Rosa y hubo un pequeño enfrentamiento entre varias personas, nosotros al ver ese momento quisimos escapar, salir de ahí. Al tratar de querer huir, cruzamos la avenida y estábamos llegando a la vereda de frente cuando sentí un impacto de costado, caí y perdí el conocimiento”, contó en diálogo con AM 840.

El joven aseguró que tanto él como su mujer miraron antes de cruzar y no venía nadie, pero cuando iban a media calle fueron impactados de lleno por el automóvil. “Me desperté, abrí los ojos y veo que había mucha gente a mi alrededor diciéndome que no me levante, pude sentir las piernas y lo primero que atiné a hacer fue a levantarme para buscar a mi señora, miré a mi alrededor y vi mucha gente tirada, corriendo, gritando”.

Fabio comenzó a caminar buscando a Florencia, dijo que llegó hasta el puente de la Coca Cola, pero no la vio, “estaba desesperado, no la podía encontrar, caminé y vi el auto atravesado al lado de la palmera. Vi gente fallecida, uno estaba debajo de un camión, estaba tapado”, pero ni rastros de ella.

Decidió volver al lugar donde había sido impactado y ahí encontró a sus amigos, con los que había salido a bailar, “ellos me estaban buscando, vi que a mi señora la estaban subiendo a una ambulancia”.

Ambos fueron trasladados hasta el Hospital San Bernardo donde milagrosamente tras revisiones y cuidado recibieron el alta. Hoy aún con dolores corporales agradecen estar con vida, y ya hicieron las denuncias correspondientes.

“Caí en un charco de agua, si no me despertaba me ahogaba”

Florencia por su parte, habló con El Tribuno y contó todo lo que recuerda: “Íbamos caminando con mi esposo por la Avenida Paraguay, nunca salíamos y esta vez decidimos ir invitados por una amiga. Cuando cruzamos nos fijamos bien que no venía ningún vehículo. De repente siento un impacto grande, un golpe seco y era Fabio y después un golpe fuerte en la pierna, que no me dio tiempo ni de correrme. Cuando me choca, vuelo al piso del lado de la ciclovía, como llovía quede en un charco grande de agua, casi tapada por completo, si no me despertaba en ese momento me ahogaba”.

Y siguió relatando con angustia y entre lágrimas: “A duras penas me corrí para salir de ahí y empecé a buscar a mi marido alrededor mío, no lo encontraba, preguntaba a la gente, algunos me decían que estaba tirado y ya había perdido la vida. De la desesperación me olvidé de mi dolor en la pierna y creí que lo había perdido. Por suerte, ahí estaba y sentí que me subieron a la ambulancia y no me decían como estaba mi marido”.