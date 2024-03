Afirman que en la frontera salteña hay "riesgo de células terroristas"

Tema que sigue preocupando y dando qué hablar es la situación de la frontera, sobre todo la que une Argentina y Bolivia por suelo salteño, con las diferentes problemáticas que acontecen a diaria en esa parte, en la cual los ilícitos y acciones ilegales están a la orden del día.

Sobre la misma, la directora de Fronteras e Hidrovías del Ministerio de Seguridad de Nación, Virginia Cornejo, estuvo hablando en el programa Pasaron Cosas donde ahondó en la situación del “narcocrimen” en el norte salteño, situación que amerita las acciones necesarias de la cartera nacional que conduce Patricia Bullrich.

En dicho programa, Cornejo salió al cruce de dichos realizados por la diputada provincial por Orán, Patricia Hucena, quien apuntó a fondos que no llegaron desde Nación para trabajar en la seguridad en el área limítrofe. “Todo el ministerio de Seguridad estuvo allí reunido con Gendarmería y Prefectura, pero ella no participó, así que no sé dónde saca que prometimos y no cumplimos”, aseveró.

A esto espetó que en Salta no solo habría actividad de bandas narcos, sino que el panorama es bastante complejo pues “he estado recorriendo fronteras y no solo hay que controlar el tráfico de drogas, sino que también hay tráfico de órganos, de armas y riesgo de células terroristas”, afirmó la funcionaria nacional.

“Tenemos que atender la necesidad de la gente de que la frontera sea una zona productiva"