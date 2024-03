Orden y control, las metas de Virginia Cornejo para trabajar en las fronteras

Fue hace unas semanas cuando se conoció que la ex diputada nacional y una de las referentes del PRO en Salta, Virginia Cornejo, se encontraba en tratativas Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de Nación, para sumarse a su equipo de trabajo.

Tras confirmarse que Cornejo se sumará a la cartera que conduce la ex candidata presidencial, con el cargo de directora de Fronteras e Hidrovías, la funcionaria estuvo conversando con CNN Salta -94.7 MHZ- donde señaló que sus tareas primeras estarán abocadas a reestablecer el orden, significando esto reorganizar las funciones, las fuerzas y también los equipamientos.

"Estoy ya en Buenos Aires, comprometida con la problemática de esas fronteras, ni hablar la de Salta, donde todos los días nos encontramos con ilícitos que son descubiertos y que necesitan de mucho control", manifestó primeramente agregando que Argentina tiene la complejidad de una enorme frontera, una triple frontera y también las hidrovías de acceso".

Dicho esto Cornejo indicó que "hay muchas cosas que salan a la luz hoy pero no son nuevas, como la falta de infraestructura, la aplicación de la ley, delimitaciones de áreas... debemos castigar duramente lo que son los ilícitos, lograr que quienes deban sancionar leyes que sean acorde a las necesidades, hoy no tenemos Ley de Derribo", ejemplificó una carencia.

"Tenemos un presidente que sí se interesa por la seguridad del país"

A esto sumó que hace poco participó del encuentro del nuevo Consejo Federal de Seguridad Interior, donde todas las provincias expresaron sus necesidades y todas se quejaron de no tener chalecos, no contar con móviles, etc., siendo imperioso recuperar el equipamiento destruido. "Lo que se debe lograr como primera medida es orden, que no será en 2 o 3 meses, pero así se podrá decirle a los ciudadanos que hay gestión, los argentinos piden que los cuidemos", concluyó.