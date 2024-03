La guardia del Hospital del Milagro atiende a 300 personas por día con síntomas de dengue

El dengue no da tregua a nivel nacional y la provincia de Salta no es la excepción ya que en las últimas semanas aumentó el porcentaje de personas que contraen la enfermedad no solamente en el norte provincial sino también en Capital. En dialogo con el 11TV el gerente de atención a las personas del Hospital del Milagro, Rodrigo Giménez Lazcano contó cómo viene la propagación de la enfermedad.

Lo primordial que contó el Gerente del hospital Céntrico de la ciudad es que hoy en día la guardia atiende a 300 personas con síntomas de dengue lo que conlleva a que el hospital en sus guardias opere por encima de su capacidad, hasta el punto de atender el doble de la capacidad habitual.

Por otro lado, argumentó que de la mayoría de los pacientes no todos son casos complicados: “Lo que más se ve es el dengue es sin complicaciones, aproximadamente de las 300 personas que se atienden por día, 150 personas son síndromes febriles compatibles con dengue, de esas 150 personas por día quedan internada entre 3 a 5 personas, las complicaciones no son la mayoría”.

Por ultimo detalló que en el nosocomio se encuentran internadas 20 personas con dengue y de esos casos uno solo se encuentra grave en terapia intensiva. Además, agregó que el tratamiento consiste en el reposo e hidratación, pero es importantísimo buscar atención médica en caso de hemorragias o dificultad para respirar.