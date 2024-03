Tragedia en Av. Paraguay: familiares de Flor Acosta pidieron que se muestren las cámaras

La tragedia de Avenida Paraguay que ocurrió el domingo a la madrugada sigue en vilo. En esta ocasión, familiares de Flor Acosta, una de las víctimas, dieron su testimonio en Datasa de cómo viven este triste momento.

Las tías de Flor, declararon que los padres se encuentran en Salta viendo la parte legal de lo sucedido mientras ellas acompañan a la familia en lo sentimental ya que "los representantes tiene que hacerse cargo del resto". También contaron que marcharán en la plaza Independencia de Rosario de la Frontera para pedir justicia.

Sollozando y entre lágrimas, afirmaron que "no fue un accidente, fue un inconsciente al volante que le arruinó la vida a muchas familias". A su vez, describieron a Flor como una persona buena, alegre y llena de vida.

Con respecto a la posible sentencia de 6 años para el conductor, para ellas le parece poco tiempo y aseguraron que "hay muchas cosas que están muy tapadas".

Dijeron que la madre se enteró del fallecimiento de su hija a las 5 de la tarde del domingo porque no podían identificar a los cuerpos. De la misma manera, una de las tías contó que todavía falta el teléfono y la cartera de Flor: “Se comunicaron conmigo porque Flor me tenía en su teléfono como contacto de emergencia, o sea que su celular en algún momento apareció. El domingo no estaba el teléfono, estamos esperando noticias al respecto”.

Por último y apuntando a la supuesta camioneta que habría tenido participación en el choque, pidieron que las imágenes de las cámaras se muestren para verificar lo sucedido.