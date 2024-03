Tragedia en Av. Paraguay: "No hay ninguna camioneta de la cual se estuvo hablando"

A 5 días del trágico accidente en Av. Paraguay, donde 3 jóvenes perdieron la vida y otros 7 resultaron heridos se van conociendo algunos detalles que surgen de la investigación que permiten de a poco ir aclarando algunos puntos oscuros o confusos de esa madrugada.

Una de las versiones que se conocía en las primeras horas de ocurrido el accidente, fue que habría intervenido una camioneta blanca e incluso se llegó a decir que la misma había sido retenida en la Rotonda de Limache, lo cierto es que la policía ni la fisaclía a cargo confirmaron esta versión pero durante la mañana de este viernes el abogado que representa a una de las víctimas dio información al respecto.

El letrado Leonardo López afirmó que, según las pruebas a las que tuvo acceso, no hay evidencia que respalde la presencia de una camioneta, tal como se había mencionado repetidamente en los medios de comunicación. "En base a la lectura de hoja rápida que hicimos, en principio por una de las pruebas que son las cámaras de seguridad, observamos que no hay ninguna camioneta de la cual se estuvo hablando en los medios de comunicación. No habría intervenido una camioneta".

Por otro lado, el abogado explicó que la causa está caratulada como homicidio simple, lo que conlleva una pena que oscila entre 8 y 25 años. "Vamos a ir por el máximo de la pena. Solicitamos la inflexibilidad de la Justicia", enfatizó el Dr. López en QPS.