Con ley ómnibus y DNU en la mira, Casa Rosada convocó para el lunes a gobernadores

Este lunes, el Gobierno nacional recibirá a los gobernadores, con quienes tiene una relación entre tensa, para seguir avanzando en acuerdos para cosechar avales a la nueva ley ómnibus, sondear el derrotero del mega DNU y diagramar el camino a mayo, cuando Javier Milei espera firmar el pacto refundacional en la provincia de Córdoba. Será el segundo encuentro tras la reunión del 8 de marzo que sirvió de puntapié inicial y donde los mandatarios tomaron nota sin mayores consecuencias.

Despachos de la Casa Rosada confirmaron a Ámbito la convocatoria, que tendrá modalidad “mixta”: mientras algunos mandatarios estarán presentes, otros lo harán por videoconferencia, con el jefe de Gabinete Nicolás Posse y el ministro del Interior Guillermo Francos como representantes del Gobierno. De hecho, desde distintas provincias mencionaron que recibieron la invitación, aunque no todos los gobernadores podrán viajar a Buenos Aires.

Uno de los ausentes, consultado si el faltazo estará motivado por pelas con Nación, negó ese motivo. “Con la Casa Rosada no tenemos relación, ni siquiera nos podemos pelear”, dijo. Llamativamente, algunos mandatarios peronistas no habían recibido hasta esta noche el email para participar del cónclave. En el Gobierno cursaron primero las invitaciones a los caciques de Juntos por el Cambio y algunos provincialistas. No se confirmó si se ampliará la mesa.

El llamado intentará engrosar el consenso a la reescritura de la Ley de Bases. Las provincias mencionaron, en general, que se tomaron en cuenta los criterios que trabaron en el Congreso la primera versión. No obstante, los gobernadores insistirán en que los libertarios deberán entablar diálogo con los bloques legislativos, ya que en especial en la Cámara de Diputados la dinámica no responde de manera lineal a los jefes provinciales.

El punto central que hoy frena el nuevo proyecto está dado por Ganancias: mientras Milei insiste en reinstaurar la cuarta categorías para darle un alivio fiscal a las provincias (se trata de un tributo coparticipable), los gobernadores no quieren cargar con ese costo y proponen distribuir otro impuesto, como que grava las transacciones bancarias.

En términos regionales, los patagónicos ya entraron en franca confrontación con Milei y fueron claves en el rechazo del DNU en el Senado, ya que aportaron cinco votos clave para acompañar a Unión por la Patria. Además, esta convocatoria se da en la previa del encuentro del martes en Salta, donde volverá a reunirse el Norte Grande, diez mandatarios con una agenda marcada por los reclamos por fondos, como subsidios energéticos, al transporte y educativos. El principal impulsor, además, fue el salteño Gustavo Sáenz, quien viró del dialoguismo a los cuestionamientos en las últimas semanas.