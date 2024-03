Empleados de Comercio cierran aumento: cuánto van a cobrar

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y la Federación Argentina de empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT), llegaron a un acuerdo de aumento de sueldo en marzo 2024 para los empleados de Comercio del rubro de turismo comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 547/08.

A través de esta medida, se establece una suba salarial del 17,6% no remunerativo para el mes de marzo 2024. Sobre este incremento de sueldo se abonarán los adicionales de antigüedad, presentismo y será tomado en cuenta para el SAC.



De acuerdo a las escalas salariales, así quedarán los sueldos de algunas de las categorías:

ADMINISTRATIVO

Supervisor básico

Marzo a abril: básico 474.417,73 + aumento no remunerativo 178.381,07= 652.798,80

-Administrativo 1°

Marzo a abril: básico 469.235,85 + aumento no remunerativo 176.432,68 = 645.668,53

-Administrativo 2°

Marzo a abril: básico 465.701,14 + aumento no remunerativo 175.103,63 = 640.804,77

VENDEDOR

-1° Vendedor

Marzo a abril: básico 469.235,85 + aumento no remunerativo 176.432,68 = 645.668,53

-2° Vendedor

Marzo a abril: básico 465.701,14 + aumento no remunerativo 175.103,63 = 640.804,77

Se homologó la suba de empleados de Comercio

La semana pasada, se reactivaron las actividades con una llamativa novedad: se aprobó el aumento de sueldo del 17,6% para los empleados de Comercio, en contraposición a la postura del ministerio de Trabajo, que impuso un virtual techo del 14% en las paritarias.

El gremio de mercantiles que lidera Armando Cavalieri firmó el acuerdo con representantes de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA), consistente en un reajuste del 17,6 por ciento.

La importancia de la homologación es porque, a pesar del consentimiento de las cámaras, las empresas pueden justificar que no liquidan el aumento en tanto y en cuanto no esté registrado legalmente por las autoridades laborales. Con la autorización oficial, entonces, se verán beneficiados casi 1.200.000 trabajadores, llevando el sueldo inicial a 658.000 pesos.

Cavalieri venía advirtiendo sobre la necesidad de modificar la periodicidad de la negociación y, por efecto del proceso inflacionario, pasó de acuerdos trimestrales, con una cláusula de reapertura de paritaria, a aumentos mensuales. "De esta forma sostenemos el poder adquisitivo de los ingresos de los trabajadores y trabajadoras de comercio", apuntaron desde la Federación, agregando que "tal como se lo planteamos al gobierno anterior, se lo repetimos a este: Hay que atender la suba de precios, sobre todo de los alimentos".

Cómo quedaron los salarios de Comercio que se liquidaron en marzo





Así quedaron los sueldos básicos según cada categoría:

-Maestranza A: $606.965,08



-Maestranza B: $608.722,18



-Maestranza C: $614.878,22



-Administración A: $613.560,39



-Administración B: $616.200,68



-Administración C: $618.837,88



-Administración D: $626.754,11



-Administración E: $633.349,43



-Administración F: $643.024,30



-Cajero A: $615.758,31



-Cajero B: $618.837,88



-Cajero C: $622.7996



-Personal Auxiliar A: $615.758,31



-Personal Auxiliar B: $620.155,70



-Personal Auxiliar C: $634.668,80



-Auxiliar Especializado A: $621.037,35



-Auxiliar Especializado B: $628.952,03



-Vendedor A: $615.758,31



-Vendedor B: $628.953,58



-Vendedor C: $633.349,43



-Vendedor D: $643.024,30 /iProfesional