El Gobierno anunció que le cambiará el nombre al Centro Cultural Kirchner

El Gobierno confirmó esta mañana que le cambiará el nombre al Centro Cultural Kirchner (CCK), emplazado a metros de la Casa Rosada. Así lo anunció el vocero presidencial, Manuel Adorni, este martes en su tradicional conferencia de prensa. La idea de modificar la denominación del edificio es una idea que giraba en parte de los dirigentes antikirchneristas, pero que nunca se había efectivizado.

“Se ha decidido finalmente cambiar el nombre del Centro Cultural Kirchner, así que dejará de llamarse como tal y efectivamente se le dará paso a un nuevo nombre”, sostuvo el portavoz del presidente Javier Milei.

Lo nombró incluso “exCCK”, aunque no adelantó cómo pasará a llamarse la exsede del Correo. “Lo cierto es que no está definido el nuevo nombre. Cuando lo definamos, se los vamos a comunicar. Pero bueno, la decisión está tomada en virtud de que no exista más como tal”, indicó.

La medida llega en línea con otras decisiones tomadas desde el gobierno nacional, que tiene en sus filas funcionarios que denostan las administraciones de Néstor y Cristina Kirchner. Ya la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, había decidido eliminar la denominación “Casa Patria Grande Néstor Kirchner”, donde ahora tiene sus oficinas, en el barrio porteño de Retiro. Le puso en reemplazo “Casa Patria Libertad”.

El CCK fue inaugurado en mayo de 2015 por la entonces presidenta Cristina Kirchner, quien contó en ese momento que esa obra de refacción del Palacio del Correo, que es Monumento Histórico Nacional desde 1997, había sido un sueño de su esposo.

“Gracias a que hemos podido construir sólidos cimientos económicos en este país, tenemos sólidos cimientos en la cultura como este Centro Cultural Kirchner”, afirmó Cristina Kirchner al cerrar su discurso, que se emitió por cadena nacional.