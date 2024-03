Una pintura de la Virgen en Quijano despertó polémica: "Topo" Ramos pidió respeto

El cuadro de la Virgen María con los pechos descubiertos, sigue generando polémica. Esta vez, fue el intendente de Rosario de Lerma, Sergio "Topo" Ramos, quien manifestó su desacuerdo con la obra de arte que fue expuesta en una pollería de Campo Quijano en plena Semana Santa.

Durante una visita al pueblo, el jefe comunal, señaló que, si bien no se censura el arte, es importante considerar el respeto en esta época del año. "Dice el cartel, no censuren el arte. Y la Virgen María, con los pechos descubiertos. No censuramos arte, pero es una cuestión de respeto en esta Semana Santa", reclamó.

"Son los momentos y los tiempos. Personalmente no estoy de acuerdo", agregó en relación al enorme cuadro de casi 2 metros de altura.

La obra es del joven artista Lautaro Rojas, quien creó alrededor de ochenta obras con temáticas relacionadas con la mujer, su espiritualidad y las energías. Para algunos es una pintura surrealista, mientras que para otros es un acto osado y transgresor.