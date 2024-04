Cayetano necesita la ayuda de todos, no puede comprar su medicación de casi $100 mil

Cayaya Ruiz es un vecino de la ciudad de Pichanal y cada vez que puede trata de ayudar a sus vecinos que sufren alguna complicación de salud, es el caso de Cayetano (Unito) Miranda 56 años del barrio Santa Rita.

Miranda sufre de Trombosis Ultra Venosa y necesita tomar la pastillas "Xarofran 20" y su pensión no le permite comprarla y me pidió si podía conseguirle por que al no tomar las pastillas, se le inflama la pierna y no soporta el dolor, dice que es un calvario su vida. Hace dos años que sufre esta enfermedad y la pastilla tiene que tomarla de por vida y le es imposible poderla comprarla.

Un vecino decidió ayudarlo y organizó una rifa "Ayer me acerqué a la farmacia a preguntar precio y el costo de 30 comprimido es de $72.220 y tiene que tomar uno por día, con una caja llega al mes. Quiero ayudarlo y como no tengo dinero para comprar, decidí hacer una rifa y como premio serían dos valijas" publicó Saltar.com.

Los que deseen ayudar se pueden comunicar con Cayetano Miranda al celular 1134237098 Cayaya Ruiz 3878602817.