La Asociación Colibrí necesita pagar el alquiler y llamó a colaborar a los salteños

La Asociación Salteña de Síndrome de Down Colibrí largó una campaña para recaudar fondos y poder pagar el alquiler ya que no cuentan con un lugar propio y la situación económica no acompaña lo suficiente. Ellos se encargan de brindar asistencia a las familias de personas con síndrome de down.

Desde SomosSalta hablaron con Irma Argañaraz, la directora de la Asociación Colibrí y llamó a la comunidad salteña a apoyar la campaña solidaria a través de una donación como "ser socios por única vez": "Esperamos el llamado solidario a los corazones de los salteñas y salteños que son bastantes buenos" declaró.

A su vez comentó que necesitan el dinero para seguir con el proyecto educativo con chicos incluidos desde nivel inicial hasta el último año, la capacitación laboral y proyecto gastronómico llamado Colibrí: "No hay contrataciones. Ellos también necesitan trabajar y tener su dinero" afirmó Irma.

Aquellos que deseen colaborar lo podrán hacer a través del alias: golfo.camisa.blanco