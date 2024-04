Desesperada busca a su hija, asegura que un Pastor la retiene hace años

Hilda Santos es mamá de María del Milagro Pérez de 37 años, desaparecida hace 5 años. La denuncia se radicó en 2019 tanto en Embarcación como en Jujuy.

"Se fue con estos pastores, llegaron a evangelizar y ella entusiasmada los seguía todo el tiempo. Tuvo problemas en su hogar porque se ausentaba varios días. Su esposo trabaja en Salta y aprovechaban su vulnerabilidad".

La señora aseguró que le robaron todo. "Ella era una chica de familia, estaba casada, llevaba su vida tranquila. Apareció esta gente y empezó a cambiar todo. Este hombre me daba cuenta yo, que era un manipulador. Los hijos de ella están conmigo acá en Embarcación".

"Mientras yo no la tenga a mi hija frente a frente no me voy a quedar tranquila. Creo que no la dejan hablar con nosotros".

Los hijos de la mujer desaparecida son un varón que hoy tiene 17 años y una nena de 10 años, que en principio vivían con su papá, tras la desaparición de su madre, pero ahora están con Hilda. Identificó al Pastor como Santiago Coronel, oriundo de Fraile Pintado, Jujuy y su esposa, fallecida, María Angelica. La pareja perteneciente a la Iglesia Misión Evangélica, Escudo de la Fe Cristiana, que tendría su sede en Buenos Aires.

Lo último que supo es que estarían por Ingeniero Juárez. Además explicó por Multivisión que la denuncia la concretó recientemente pero ya desde de 2019 hizo exposiciones policiales en Jujuy y Salta, luego vino la pandemia pero tenía sus nietos a cargo.