Muerte por Dengue: El Galpón confirma su primer fallecimiento

Con 14 muertes por dengue confirmadas en la provincia, en la jornada se conoció el deceso de una joven de 26 años en el hospital de General Güemes derivada desde la localidad de El Galpón.

Cristina Lobo, directora del hospital San Francisco Solano confirmó que la paciente venía cursando la enfermedad hacia más de 10 días que se complicó aún sin tener enfermedades crónicas de base. "Hoy hemos tenido esta mala noticia por el fallecimiento de una mujer joven oriunda de El Galpón. Venía cursando el dengue hace más de 10 días, venía siendo controlada".

La directora explicó que el día 26 la mujer tras una mejoría, vuelve con síntomas e inicia nuevamente el tratamiento. "Por guardia era vista por los médicos, estaba controlada. Tuvo una internación anteriormente y pidió el alta voluntaria".

En la noche del jueves "llegó a la guardia por emergencias, fue vista por el médico, observada y valorada. Deshidrata se le hace toda la medicación pertinente y esta mañana sus parámetros no eran los aceptables, el médico decide derivarla al hospital de General Güemes, donde falleció. No era una paciente de riesgo no tenía otra patología que pueda haberse sospechado como para decir que ha sido concomitante a su dengue" cerró por Multivisión.