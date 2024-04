Garantizan la provisión de gas en Salta, pero advierten la necesidad de obras urgentes

Por falta de obras que no lograron concretarse en Salta, debido a las medidas del gobierno nacional, peligra la provisión de gas en la provincia. Al respecto, el ministro de Producción, Martín de los Ríos, contó en Sin Vueltas cuál es la situación real.

“Salta, desde nuestras cuencas hidrocarburíferas le ha provisto durante 50 años gas a la pampa húmeda, ahora apareció Vaca Muerta, reservorio mundial de gas, y las inversiones que podían seguir ocurriendo se trasladaron hacia Neuquén. Nosotros administramos una cuenca en declino, con muy pocas posibilidades de nuevas inversiones por el diferencial de costos, no es que no haya recursos en la cuenca norte, sino que es mucho más caro”, explicó.

Ante ese contexto es que desde la provincia reclaman un federalismo real. “Una razón de justicia era que si hemos enviado gas al resto de la República Argentina durante tantos años, ahora recibamos, para eso el gasoducto Néstor Kirchner tenía que ser el primer tramo del transporte de ese gas, se hizo la obra y debía concluirse con un tramo intermedio, luego la reversión del gasoducto del norte para que en vez de llevar traiga gas, esta segunda y tercera parte está atrasada, con el cambio de gobierno se suspendió la licitación, pero ya no llegamos a este invierno con el tramo construido”.

Ante la situación se vieron en la disyuntiva de buscar una solución ya que para la temporada invernal las obras no se realizaron. “La solución es importar gas, ya sea de Bolivia para lo cual hay que desafectar su compromiso con Brasil, otra alternativa es el envío desde Vaca Muerta en Barco a Brasil, para liberar cupo y que el gas de Bolivia venga al norte o importar desde Chile, que también tiene sus complejidades porque el oleoducto está saturado y comprometido, sobre todo por las mineras del norte”.

En búsqueda de llevar tranquilidad a los salteños aseguró que el “gobierno nacional nos asegura que no va a faltar el gas, el gobernador ya anticipó esto, venimos gestionando desde entonces”.

La falta de un recurso tan indispensable genera una enorme preocupación, “no es solamente la cuestión domiciliaria, sino que tenemos muchas industrias que dependen del gas, cerámicas, centrales eléctricas, industrias en el interior, toda la economía regional del tabaco. Hay demasiada dependencia del recurso gas en la provincia”.

“La semana que viene tenemos otro encuentro con la Secretaría de Energía, esperemos volver con certezas”

Respecto a la realidad del recurso en Salta fue honesto: “Dudo que podamos tener un aluvión de inversores gasíferos en Salta, sí creo que podemos sostener la cuenca madura del norte en actividad un tiempo más y alguna otra perforación ya instalada. Es hora de que algo de equidad y justicia se plasme en el federalismo”.

Finalmente graficó las graves asimetrías, “nos falta infraestructura, no tenemos rutas, no tenemos puentes, no tenemos medios alternativos y nos quitan los subsidios al transporte, ese es el federalismo que reclamamos”.