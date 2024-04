Tatuadora de Salta insta a regular el oficio por seguridad del cliente

Hoy, en la Cámara de Diputados se abordará el debate sobre las normas sanitarias para los establecimientos que realizan tatuajes con el objetivo de regular esta práctica profesional

En una entrevista con InformateSalta, Victoria Burgio, reconocida tatuadora de Salta, expresó su apoyo a la regulación del oficio, destacando la importancia de la salud en el proceso de tatuaje. "El tatuaje es salud", afirmó Burgio.

La tatuadora señaló la necesidad de establecer normas básicas de higiene para garantizar la seguridad de los clientes, como el uso de guantes, agujas esterilizadas y desechables, así como otros materiales descartables como el papel film y los baja lenguas.

"Me parece perfecto que se esté debatiendo esto porque el tatuaje es Salud, esta bueno que se lo vea así. Me parece muy necesario que se lo esté debatiendo para que todos puedan tener un tatuaje con las reglas básicas de higiene, que son usar guantes, tener una aguja esterilizada y cerrada, es de uso único, no se puede compartir ni volver a usar esta bueno que se pueda tener en cuenta esto. Usar todos los materiales descartables como los baja lengua, papel film, servilleta, capaz es una tontera pero son de uso único".

También enfatizó en la necesidad de esterilizar todos los utensilios y maquinas que no son descartables "como por ejemplo la maquina, la fuente, que es de todo los días".

Por último, consideró que nunca es tarde para regular. "Yo creo que nunca es tarde para preocuparse por la gente. Para la posteridad es muy bueno".