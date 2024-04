Fuerte cruce en Diputados: "De los burros no se espera más que una patada"

Durante el debate en la Cámara de Diputados del Proyecto de Ley que Propone establecer la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres conforme las disposiciones de la Ley Provincial N° 8139 para la totalidad de las autoridades y del personal que se desempeñe en las Organizaciones de la Sociedad Civil (O.S.C.) con actividad en la provincia de Salta, un debate derivó en un tenso cruce entre las diputadas Juárez y Galleguillos.

La autora del proyecto, Mónica Juarez sostuvo: "Este proyecto tiene historia, ya pasó por la Cámara de Diputados obtuvo una media sanción y pasó al Senado, pero los senadores durmieron la siesta y no pudo salir. Fue para muchas organizaciones sociales y clubes muy importante por que representa una lucha por la igualdad de género".

"Más allá de las muchas cualidades que tiene la Ley Micaela representa un antes y un después, esta ley sensibiliza, promociona la igualdad de género, los liderazgos inclusivos, mejora el clima laboral y la responsabilidad social".

En este sentido continuó: "Entiendo que nuevamente poder tratarlo es inclusivo para que muchas personas de clubes y organizaciones sean los voceros de una ley tan importante".

La legisladora Laura Cartuccia destacó que: "Lamentablemente en todos los lugares hay personas que creen saberlo todo, los todólogos, que dicen que las mujeres somos ineficientes o no hacemos nada. Desconociendo que esas mismas personas con las que se ríen y son nuestros compañeros de bancada luego nos lo cuentan".

En la misma línea pidió "que se dicte el curso sobre la Ley Micaela aquí en la Cámara de Diputados".

La siguiente en tomar la palabra fue Griselda Galleguillos quien destacó algunas cuestiones que no compartía con el documento presentado, "con respecto a mis compañeros de bancada me he sentido muy respetada, no nos vamos a hacer las victimas las mujeres por el hecho de ser mujeres somos víctimas, no chicas. Esto no es así".

"Hay un punto que me llama la atención, es el articulo 6 que dice los gastos generados de la aplicación de este proyecto se imputaran del Presupuesto General de la Provincia ósea que este proyecto va a generar gastos para hacer estas capacitaciones. Tenemos entendido que muchas secretarias de la mujer no dieron resultados porque se daban tallercitos o 'capacitaciones' (mientras realizaba gestos de comillas con los dedos) , charlas y el número de femicidios sigue creciendo".

Con un tono burlesco agregó: "Me gustaría que consideremos otras leyes de los vulnerables, la Ley Lucio, la Ley del Niño por Nacer, la Ley de la Protección Integral de los niños, niñas y adolescentes, la Ley de las Personas de la Tercera Edad, ¿Por qué no abordar estas leyes también?".

"Lo que no estoy de acuerdo es que esta ley se desnaturaliza con el articulo 4, que dice: “Para obtener subsidios o subvenciones del Estado, las organizaciones deberán acreditar la certificación a la que refiere el articulo anterior, no quiero pensar que esto es para un curro".

Por último, pidió que el proyecto vuelva a comisión "para que se mejore y las capacitaciones sean gratuitas, los capacitadores no cobren y por otro lado que quienes den las capacitaciones sean las organizaciones sociales, iglesias y universidades".

Muchos diputados de diferentes bloques tomaron la palabra para apoyar la iniciativa de Mónica Juárez quien finalmente sostuvo: "Hoy por hoy vemos la situación pública que sucede con estos jugadores de Velez, me parece que todo eso se puede prevenir con educación y entender que no hay nada más que empodere a la población que la capacitación".

En este momento cuando el clima de tensión ya se sentía en el recinto, que debatía un Proyecto referido a la violencia de género y no esperaba agresiones entre dos legisladoras, terminó de explotar y es que Juarez sostuvo: "Hay cosas que no voy a contestar, sin personalizar, pero yo vengo de la publicidad y la publicidad no se regala no me voy a subir al ring a personalizar ninguna discusión con ningún diputado porque básicamente de los burros no se espera más que una patada por eso no voy a contestar algunas cuestiones agresivas que sentí en algunas locuciones e insisto yo publicidad no regalo".

Finalmente la vuelta a comisión propuesta por Galleguillos fue rechazada, con el único voto afirmativo de quien la había propuesto, y el documentó pasó al Senado para su revisión.