Milei volvió a criticar a la prensa: “La peor cloaca del universo está en los medios argentinos”

Una vez más, el presidente Javier Milei redobló su ataque contra la prensa en una entrevista con el presentador estadounidense Ben Shapiro. “La peor cloaca del universo está en los medios argentinos”, consideró el mandatario.

“Si vos mirás lo que fue mi campaña electoral, no existe registro histórico de alguien que haya sido agredido tan violentamente en una campaña electoral”, repasó Milei, quien consideró que se “violaron todas las normas”.

Y reforzó: “Se han metido con aspectos de mi vida privada, han mentido, me han injuriado, calumniado, se han metido con mi hermana, con mis padres, se han metido hasta con mis perros”.

Durante la entrevista con el presentador, Milei volvió a hablar de que en su llegada a la gestión recibió “la peor herencia que recibió un Gobierno en toda la historia Argentina” y enfatizó que muchos de los problemas radicaban por el déficit fiscal.

“Estábamos frente a una situación que además, estructuralmente, implicaba que teníamos un desequilibrio monetario peor que el que teníamos en 1975 previo a la del crisis del rodrigazo, teníamos una situación del Banco Central mucho peor que la de 1989 previo a la hiperinflación y lo que tiene que ver con los indicadores sociales estaban en peores niveles que el 2001. Es decir, era la suma de todos los males todos juntos y entonces era evidente que Argentina tenía que hacer un ajuste”, explicó Milei.



“La única forma de hacer un ajuste sin financiación era es que tenía que ser de shock y ese shock tenía que ser tremendamente abrupto por esta constelación de desequilibrio porque de hecho si hubiera estallado la crisis hoy estaríamos hablando no solo de una hiperinflación, sino que estaríamos hablando de 95% de pobres y probablemente de 50 o 60% de indigentes”, prosiguió y se refirió al programa de déficit 0 que “lo hicimos en un mes”.



Milei habló de una mejora en las perspectivas del Banco Central, al que “le mejoramos la calidad crediticia”, y se refirió a una tendencia en baja de la inflación. “Por lo tanto, efectivamente el programa está funcionando. Y otra cosa más importante que es la brecha cambiaría desapareció y la curva de futuros del dólar está alineada con la política monetaria que tiene diseñada el Banco Central”, prosiguió el Presidente que sumó que “estamos muy optimistas”.

Según él, la mitad de los argentinos “cree que estamos para salir” y el 70% “está convencido de que vamos a erradicar la inflación”. A raíz de ello, Milei dijo entender que “si hoy fuéramos a una segunda vuelta en elecciones hoy ganaríamos 58 a 42, pero con el voto duro lo hemos incrementado al 60% y podríamos ganar en primera vuelta porque la persona con más intención de votos luego de nosotros es Cristina Fernández de Kirchner”.

“Frente a semejante ajuste, ¿cómo puede ser que haya aumentado mi popularidad, cómo puede ser que haya aumentado mi intención de voto? Quiere decir que la batalla cultural está dando resultado y los argentinos decidieron madurar ponerse los pantalones largos y de una vez por todas empezar a hacer las cosas bien”, se explayó el mandatario argentino.

Milei dijo que los diputados y senadores pueden o no aprobarle las reformas, pero que si los legisladores no le dan el visto bueno ahora las enviará a partir de 2025 “con una mejor composición en el Congreso y entonces no solo que voy a terminar de completar las 1000 reformas que ya envié, sino que voy a enviar las 3000 que tengo pendientes”.