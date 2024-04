Dejaron abandonados 30 perros en una casa y “comenzaron a comerse entre ellos”

Una situación horrorosa viven vecinos de barrio El Tribuno desde hace poco más de 3 años cuando una vecina llegó con su padre a vivir a una de las casas de la barriada con gran cantidad de perros. Según explicaron, la mujer dejó a su padre solo con los animales, que según lo denunciado por los vecinos eran "maltratados".

Pasado el tiempo, cuenta Giulana, el hombre falleció y la hija venía cada tanto para atender los animales hasta que desapareció y empezó la peor parte tanto para los animales como para los vecinos "Es una señora que se vino hace más de tres años con los perros, lo dejó a su padre que estaba enfermo con los perros, los perros vivían en un constante maltrato hasta que su padre falleció y el día que su padre falleció, poco a poco empezó a desaparecer".

La joven denunció a la mujer recientemente porque hace tres meses desapareció. "Los perros se cansaron, se comenzaron a comer entre ellos. Se morían. Llegué al extremo de hacer una denuncia porque la verdad es horrible las condiciones que vive uno como vecino y como viven los perros, si tenés animales tenés que cuidarlos bien".

No sé como un dueño puede dormir en paz sabiendo que tus perros se están comiendo, que no los estás cuidando bien, con mi familia llegamos al extremo de hacer la denuncia".

Apareció tras la denuncia

Según la joven vecina, la mujer denunciada cuando se enteró de que la denunciamos apareció a limpiar. "Se comenzó a quejar porque se excusó de que su mamá estaba internada, lo cual no es cierto. Que no tiene tiempo pero darles de comer no te quita tiempo" concluyó por Multivisión.

Por último contó que el olor es nauseabundo y se hace insostenible vivir el día a día.