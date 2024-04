Baja la temperatura en Salta, ¿mermará la actividad del mosquito del dengue?

El dengue sigue siendo noticia en Salta acorde pasan las semanas, por la presencia del mosquito vector en casi toda la provincia, los casos que se vienen registrando, al igual que los salteños que están falleciendo como consecuencia de la enfermedad.

Sin embargo y con el descenso de las temperaturas, las cuales producen gélidas mañanas y un constante cielo nublado, una interrogante es: ¿si hace frío, el mosquito frenará su actividad o bajarán los casos?

Al respecto la médica infectóloga, la doctora Adriana Falco, estuvo conversando con CNN Salta -94.7 MHZ- donde despejó las dudas: “El descenso de la temperatura puede ayudar, la actividad del aedes disminuye generalmente por debajo de los 20°C, si persisten estas temperaturas, podrían contribuir” a frenar un poco al mosquito, indicó.

No obstante, la profesional dijo que aún veremos la presencia del insecto en los domicilios y en las casas. “Se disminuye la actividad general del mosquito pero puede haber población de aedes aún, hasta que no se establezca una temperatura baja y estable, no va a disminuir la actividad”, explicó.

“En general la actividad del mosquito, por debajo de los 20°C, disminuye, pero las larvas no mueren”

Por otra parte y consultada sobre la sintomatología post-enfermedad, Falco indicó que una persona genera protección para todos los cerotipos durante seis meses, pero luego puede volver a reinfectarse y tener complicaciones. También recomendó evitar bebidas alcohólicas, medicación extra no necesaria e ingerir frutas, verduras y carnes para la recuperación.