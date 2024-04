Hospital de Orán: Una mujer extranjera se negó a pagar el parto e iniciarán acciones legales

Una mujer de nacionalidad extranjera, se acercó al hospital de la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán para tener a su hijo. Al tratarse de una persona extranjera luego de realizado el procedimiento se buscó que realice el pago, pero se negó. Aunque el hecho ocurrió a principios de marzo de acuerdo al Gerente del Hospital San Vicente de Paul, Fabián Valenzuela, ahora se conoció que desde la institución decidieron iniciar un proceso legal.

En diálogo con InformateSalta Valenzuela sostuvo que la mujer extranjera se acercó con un hombre de nacionalidad argentina que aseguró ser su pareja, aunque no hay documentos que respalden esto. “Vino con un embarazo a término y el ginecólogo de guardia consideró que todavía no estaba en trabajo de parto, por lo cual se le dijo que tenía que abonar o si no tenía tiempo para regresar a su país”, explicó.

Horas más tarde volvieron con el trabajo de parto ya avanzado por lo que se les brindó atención. Una vez realizada la intervención, se buscó realizar el cobro que correspondía en ese momento de acuerdo al DNU firmado por el Gobernador (hoy es una ley).

Lamentablemente la pareja se negó a realizar tal pago, y se retiró del lugar agrediendo en el camino a varios trabajadores.

"Nosotros no podemos retenerlos en el lugar, pero presentamos una denuncia por las agresiones y todos los documentos están en manos de nuestra representante legal", sostuvo el gerente de la institución quien agregó que desde el Ministerio de Salud se pusieron completamente a disposición para colaborar y hacer cumplir la ley.

Desde que entró en vigencia el DNU que estipula el pago de la atención sanitaria a extranjeros en toda la Provincia de Salta, es la primera vez que ocurre un altercado de este estilo en el Hospital San Vicente de Paul.