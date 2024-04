Senador de Orán respaldó que Provincia tome un préstamo y cobre la atención médica a extranjeros

El Senador de la Provincia de Salta, representante del Departamento Orán, Juan Cruz Cura estuvo presente en el ciclo SinVueltas producido por InformateSalta en donde el periodista Federico Storniolo lo entrevistó y le consultó sobre el préstamo que aprobó la semana pasada la Cámara Alta Provincial.

"Nos parecía razonable, invitamos a la comisión de hacienda al ministro de Economía porque nos parecía importante tener en claro que pasó en estos tres o cuatro meses. En medio de esos meses la Provincia sufrió una recesión importante en sus ingresos y tiene compromisos que asumir", comenzó diciendo el legislador.

En este sentido explicó que cumplir con las obligaciones otorga previsibilidad y seguridad jurídica, lo que atrae inversiones privadas, es por esto que "fue unánime el acompañamiento".

A su vez, aclaró que “se trata de 40 mil millones a pagar en 24 meses, con seis meses de gracia” y agregó que “dentro de la gestión de Sáenz se paga el préstamo, no quedan para otras gestiones”

Curá aprovechó la oportunidad y se refirió al gobierno nacional que, "venía de una metodología de trabajo hasta el 10 de diciembre y hubo un cambio rotundo, después evaluaremos si fue para bien".

Por otro lado, la iniciativa del cobro de la salud a extranjeros es positivo, de acuerdo al senador, ya que "nada es gratis en ningún lugar, en nuestra provincia nos cuesta mucho brindar los servicios. Veíamos particularmente que muchos vecinos de otro país hacían tours de salud".

Se debe recordar, además, que "nosotros hemos tenido casos de salteños que no fueron atendidos en Bolivia y han muerto, nosotros no estamos haciendo eso. Me parece muy bien que se cuiden los recursos".