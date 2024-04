¿Es necesario? Indignación en Cafayate por una millonaria inversión para comprar un drone

La tranquilidad de los valles se vio alterada cuando se conocieron los detalles del proyecto de presupuesto que presentó la intendencia de Cafayate a su respectivo Concejo Deliberante, donde se prevé una inversión millonaria para comprar insumos de prensa y filmación, entre ellos un drone.

¿Qué fue lo que pasó? Al respecto el concejal cafayateño Rodrigo Chocobar dialogó con el periodista Alejandro Tula quien comentó que fue hace una semana aproximadamente cuando ingresó al cuerpo deliberativo local el proyecto de presupuesto para su estudio.

“Yo lo voy a rechazar, no representa un equilibrio fiscal como corresponde, hay prioridades que hoy no se necesitan de manera urgente”, indicó el edil quien dijo que “me llama mucho la atención que hoy la prioridad sea capacitación y no sea bacheo o retiro de sedimentos, sino un drone”.

Es que en uno de los conceptos de inversión previstos, indicó que se prevé la compra de insumos de filmación como ser cámaras, lentes, baterías y memorias. Pero también sobresalió que, en ese concepto, se prevé la compra de un drone valuado en $6.000.000. En la suma, el monto total superaría los $13.000.000.

“No sé si esa es la prioridad que tiene el municipio, no están viendo la necesidad real que demanda Cafayate, con eso se podría comprar luminaria, hay pocos fondos para las calles… en estos tiempos complejos el municipio debe tener una mirada más a las prioridades”, recalcó el concejal.