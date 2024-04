El “Albo” con una baja sensible en el fondo

El fixture de la segunda categoría del fútbol argentina no te da respiro y el equipo de “Yagui” Forestello tendrá otra parada brava de visitante ante Gimnasia de Mendoza, que viene de ganarle a Mitre de Santiago del Estero y dar un batacazo por de la Copa Argentina al eliminar a Unión.

Para esta nueva presentación del equipo millonario, el técnico tendrá una baja sensible. Ezequiel Neira llegó a la quinta amarilla y deberá cumplir una fecha de suspensión. El lungo defensor llegó como una de las mayores apuestas en calidad de refuerzo y desde su arribo le tiraron la camiseta titular y no salió más de los once ideal. A su calidad en la última línea le sumó goles.

Por esta situación el entrenador comenzará a probar variantes para reemplazar a Neira. Lo más probable es que su lugar sea ocupado por el último refuerzo, Isaac Monti.

También hay preocupación por el delantero “Pollo” Rojas, quien terminó muy agotado el último partido, pero desde el cuerpo técnico aseguran que llega bien ante los mendocinos.