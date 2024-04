Fondo de ayuda para jubilados: cuándo se cobra la 1ra cuota y quiénes son los beneficiarios

En el marco de un contexto económico complicado para los salteños, sobre todo para los adultos mayores, el Gobernador Gustavo Sáenz, creó el Fondo de ayuda para jubilados, brindándoles un respaldo adicional.

El ministro de Economía de la provincia, Roberto Dib Ashur, explicó en el Once TV, que la iniciativa busca dar un aporte adicional a los adultos mayores, ante la baja en la asistencia por parte de Nación, brindando una ayuda económica en esta época de dificultad.

El fondo dará un aporte adicional de 48 mil pesos en dos cuotas, a pagarse la primera de $24.000 a fines del mes de abril.

La lista de beneficiarios se publicará esta tarde en la página oficial del gobierno en la sección del Ministerio de Economía.

Solo podrán acceder adultos de 70 años o más, que no cuenten con otra jubilación o pensión; no se encuentren en relación de dependencia o tengan otros ingresos; no deben ser beneficiarios de ingresos provenientes de planes sociales nacionales, provinciales o municipales; tampoco pueden percibir ingresos como permisionarios de estacionamiento medido; y no deben contar con bienes registrables a su nombre ya sean automotores o inmuebles.

Las cuotas se depositarán en la cuenta bancaria de los adjudicatarios, en los bancos Nación, Santiago del Estero y Macro: “donde esté cobrando se le va a depositar”.

El Fondo esta compuesto por parte de los sueldos de funcionarios, legisladores y por aportes de empresas vinculadas al Estado.