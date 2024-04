Griselda Galleguillos: "Es una marcha de politiqueria"

Durante la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados que tuvo lugar hoy, los legisladores salteños se manifestaron por la marcha que se realizó en defensa de la Educación Pública. En este marco, la diputada de La Libertad Avanza, Griselda Galleguillos sostuvo que el escenario estaba "desnaturalizado" y se trataba de "politiquería".

"Quiero dar mi opinión al respecto de la defensa de la Universidad Pública, que yo sepa no existe ningún documento que afirme el cierre de la Universidad Pública. Simplemente lo que se está haciendo es el ajuste del presupuesto de la Universidad Pública, me llama la atención que siempre hubieron necesidades sin embargo no se hicieron marchas y nadie hizo públicas estas necesidades", comenzó diciendo.

En un tonó crítico continuó: "Recién veía afuera de la Legislatura gente marchando con banderas políticas, entonces esto se desnaturaliza, es una marcha de ‘politiquería’ de aquellos que sienten que les están apretando los zapatos que se les van a acabar los curros".

"Para que sepan porque se hacen estos ajustes, en el año 2022 se gastó más de un millón de pesos en cotillón, para joda, para fiesta $1.309.890 en artículos de fiesta. Miren para que se utiliza la plata de la universidad, pero de esto nadie habla".

Galleguillos, en un tono desafiante, apunto contra los centros de estudiantes: "¿Saben por qué se hacen estos ajustes? Porque se hacen despilfarros con la plata de la gente, porque hay alumnos que están desde hacen años pernoctando en centros de estudiantes haciendo politiquería mientras les quitan la oportunidad a jóvenes que tienen ganas de estudiar, ocupan el sistema de transporte público y gratuito mientras les bancamos la politiquería".

"No queremos más adoctrinamiento, se supone que la universidad te tiene que formar en criterios y no que nos incorporen ideas de politiquería barata. Simplemente darles la tranquilidad de que no se va a cerrar ninguna universidad, solo se están cortando los curros para aquellos especuladores que hacen uso de la plata", sentenció.