¿Arrepentida? Senadora de Salta reconoce “que se equivocaron” con el aumento de sueldos

En medio del escándalo por el incremento de sueldos en el Senado, Nora Giménez, una de las tres representantes de Salta en la Cámara Alta, admitió públicamente que el ajuste salarial fue "inoportuno".

Su opinión dejó aún más en evidencia a su colega y ex gobernador Juan Carlos Romero, quien no solo apoyó el "dietazo", sino que también impulsó que la propuesta de incremento se tratara sobre tablas. En tanto, Sergio “Oso” Leavy, prefiero no emitir declaraciones y celebrar el aumento en silencio.

Volviendo a la senadora Giménez, en un intento de defensa, aseguró que el costo de vida en Buenos Aires aumentó considerablemente, aunque reconoció que esto no justifica el significativo aumento en sus dietas.

A su vez, reconoció que algunos senadores no estaban al tanto del proyecto de aumento y se enteraron de él completamente en el recinto durante la votación.

Para finalizar, reveló que ya se presentaron dos proyectos en el Congreso para revertir la decisión del aumento salarial. "Lamentablemente, nos equivocamos", afirmó Giménez en QPS, agregando que solicitaron una sesión especial para corregir el error.