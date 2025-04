“Me dejaron sin nada”, le robaron a una emprendedora en Metán

En el Paseo La Estación en la ciudad de Metán, Rita fue víctima de un robo que le ocasionó pérdidas notables, ya que le arrebataron herramientas, electrodomésticos y mercadería con la que llevaba adelante su emprendimiento.

Según relató la damnificada, los delincuentes ingresaron a su vagón-depósito y sustrajeron herramientas de mucho valor que fueron fruto del esfuerzo de su familia, entre los cuales se encuentran una licuadora industrial, una panchuquera, garrafas, mercadería, electrodomésticos y utensilios de trabajo.

Según explicó al medio expresióndelsur, hace un tiempo cuentan con un espacio cedido por el municipio a varias emprendedoras para que puedan guardar sus herramientas, si bien comentó que hubo un intento de robo hace un año, nunca fue algo tan impactante: “Estaba todo abierto, el freezer abierto, la mercadería tirada”.

La mujer dijo que los ladrones habrían ingresado por la ventana pequeña que se encuentra en un lado del vagón, lo que indicaba para ella que se tratarían de varias personas de contextura delgada.

Si bien radicó la denuncia, todavía no logró la asistencia de los efectivos policiales: “Llamé, pero no vinieron. Me quedé toda la noche cuidando el lugar, esperando que alguien se haga presente”.

“Estaba trabajando para poder edificar mi casa y se me llevaron las herramientas más valiosas que he tenido. De esto vivimos”.

Comentó Rita, que en la zona hay cámaras de seguridad por lo que pidió la colaboración para ver las imágenes e identificar a los involucrados, a lo que agregó que es frecuente ver a jóvenes en situación de consumo circulando con objetos que no le pertenecerían: “Yo los veo desde mi local, pasan con cosas robadas y nadie hace nada”.

Pidió a los vecinos no adquirir elementos sustraídos.