Cómo quitar los rayones de tu auto en casa

¿Tu coche blanco está ligeramente rayado y no sabes qué hacer? Ciertamente es complicado y frustrante cuando sucede algo como esto. ¡Quizás quieras probar este sencillo truco de 4You AutoManija en Youtube! Los espectadores confirmaron que realmente funciona, y uno de ellos dijo: “Como la mayoría de la gente, era escéptico pero luego lo probé y lo cepillé durante unos 10 minutos y listo… no tienes que gastar mucho dinero”. ¡Para arreglarlo porque puedes quitarlo fácilmente con pasta de dientes! ¿Qué tan asombroso es eso? También puedes probarlo con tu coche blanco. Sólo tenga cuidado de no utilizar la parte abrasiva de la esponja. Continúe leyendo o mire el video a continuación para obtener una guía completa sobre cómo eliminar rayones de su automóvil en casa.

Materiales que necesitarás para eliminar los rayones



Agua

Una esponja (usa la no abrasiva) pasta de dientes blanca o chiffon sec

WD-40 Instrucciones Paso 1: Aplica pasta de dientes blanca a los rayones y extiende uniformemente con la mano. También puedes usar WD-40 como se muestra en el video. Simplemente rocíelo en el lugar.

Paso 2:



Frote la esponja sobre los rayones. Haz esto varias veces. Asegúrate de no utilizar el lado abrasivo o verde de la esponja, ya que esto puede crear bordes ásperos no deseados.

Paso 3:

Después de frotarlo durante unos minutos, enjuágalo con agua y retira la pasta de dientes. Finalmente, limpia con un paño limpio y ¡listo!

Fuente: www.trucosfaciles.info